इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर की बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया, सेवा बहाल करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कम्प्यूटर ऑपरेट अनिल कुमार पटेल की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया. साथ ही सेवा बहाल कर वेतन भुगतान का आदेश दिया.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 8:08 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कम्प्यूटर ऑपरेट ग्रेड-ए अनिल कुमार पटेल को बर्खास्त करने का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने उसे नियमित सेवा में बहाल कर वेतन भुगतान का आदेश दिया है. बर्खास्तगी आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी एवं अपीलीय आदेश, पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुद्धवार ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं आर्या गौतम की दलीलों को सुनकर दिया.

SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था: कम्प्यूटर ऑपरेट ग्रेड-ए के पद पर अनिल कुमार पटेल झांसी में तैनात थे. 2021 में एक महिला ने उनके खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर झांसी कर रही हैं. क्षेत्राधिकारी नगर झांसी के निर्देश पर 13 मई 2021 को अनिल पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की गई.

सेवा से हटाने की संस्तुति की गई: मामले की प्रारम्भिक जांच क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन को दी गई और याची को तत्कालीन प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया. जांच अधिकारी की प्रारम्भिक जांच आख्या में याची को शिकायतकर्ता से प्रेम प्रसंग होने तथा शादी का आश्वासन दे कर नशीली दवा खिलाकर शारीरिक संबंध बनाने का दोषी पाया गया. याची को यूपी आचरण नियमावली-1956 का उल्लंघन कर आपराधिक कृत्य करके पुलिस की छवि धूमिल करने का दोषी पाया गया. इसके आधार पर याची को सेवा से हटाने की संस्तुति की गई.

19 फरवरी 2023 को SSP ने बर्खास्त किया: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी ने 19 फरवरी 2023 को याची को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध याची की विभागीय अपील पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी ने खारिज कर दी.

नियमों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हुई: याचिका में सुनवाई करते हुये कोर्ट ने मो. हनीफ खान बनाम यूपी सरकार व अन्य, मो. मियों बनाम यूपी सरकार व अन्य तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड बनाम खड़क सिंह में प्रतिपादित किये गये विधि की व्यवस्था के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये कहा कि इस प्रकरण में पीठासीन अधिकारी ने 1991 के नियम के विरुद्ध कार्यवाही की है. इसमें पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की प्रकिया निर्धारित की गयी है.

बर्खास्तगी आदेश कानून के खिलाफ: याची के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं आर्या गौतम ने कहा कि जहां पर कानूनी प्रकिया का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है, उन परिस्थितियों में यह जरूरी नहीं है कि रिवीजन उच्चाधिकारियों के यहां दाखिल किया जाए.

इस प्रकरण में पीठासीन अधिकारी ने नियमों और कानून का पालन नहीं किया है. बर्खास्तगी आदेश नियम और कानून तथा विधि की व्यवस्था के सिद्धान्तों के विपरीत है. कोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश रद्द करते हुए याची को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है.

