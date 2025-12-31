ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर की बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया, सेवा बहाल करने को कहा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कम्प्यूटर ऑपरेट ग्रेड-ए अनिल कुमार पटेल को बर्खास्त करने का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने उसे नियमित सेवा में बहाल कर वेतन भुगतान का आदेश दिया है. बर्खास्तगी आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी एवं अपीलीय आदेश, पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुद्धवार ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं आर्या गौतम की दलीलों को सुनकर दिया.

SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था: कम्प्यूटर ऑपरेट ग्रेड-ए के पद पर अनिल कुमार पटेल झांसी में तैनात थे. 2021 में एक महिला ने उनके खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर झांसी कर रही हैं. क्षेत्राधिकारी नगर झांसी के निर्देश पर 13 मई 2021 को अनिल पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की गई.

सेवा से हटाने की संस्तुति की गई: मामले की प्रारम्भिक जांच क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन को दी गई और याची को तत्कालीन प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया. जांच अधिकारी की प्रारम्भिक जांच आख्या में याची को शिकायतकर्ता से प्रेम प्रसंग होने तथा शादी का आश्वासन दे कर नशीली दवा खिलाकर शारीरिक संबंध बनाने का दोषी पाया गया. याची को यूपी आचरण नियमावली-1956 का उल्लंघन कर आपराधिक कृत्य करके पुलिस की छवि धूमिल करने का दोषी पाया गया. इसके आधार पर याची को सेवा से हटाने की संस्तुति की गई.

19 फरवरी 2023 को SSP ने बर्खास्त किया: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी ने 19 फरवरी 2023 को याची को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध याची की विभागीय अपील पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी ने खारिज कर दी.