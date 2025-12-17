ETV Bharat / state

69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के 4 शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत; सेवा समाप्ति का आदेश रद

प्रयागराज: 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सद्भावनापूर्ण त्रुटि के मामले में सहानुभूति पूर्ण नजरिया अपनाया जाना चाहिए. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने 4 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश रद करते हुए उनको सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में यदि अभ्यर्थी ने जानबूझकर अपने अंकों को बढ़ाकर लाभ लेने का प्रयास किया है तो उसे किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती. जबकि, सद्भावनापूर्ण भूल या अभ्यर्थी को किसी प्रकार का लाभ न पहुंचाने वाली त्रुटि के मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 से संबंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिकाओं में 09 मई और 21 मई को जारी सेवा समाप्ति आदेशों को चुनौती दी थी. सेवा समाप्ति का आधार यह था कि आवेदन पत्र में उन्होंने अपने वास्तविक शैक्षणिक अंकों की तुलना में अधिक अंक दर्शाए थे, जिसके आधार पर उनका चयन हुआ था.

अदालत ने अपने निर्णय में शीर्ष न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा पूर्व में स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए ‘लाभदायक स्थिति’ और ‘नुकसानदायक स्थिति’ के बीच स्पष्ट अंतर किया. कोर्ट ने कहा कि यदि अभ्यर्थी द्वारा की गई त्रुटि से उसे कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं होता है अथवा वह त्रुटि परिस्थितिजन्य या सद्भावनापूर्ण भूल के कारण हुई हो, तो ऐसे मामलों को धोखाधड़ी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.