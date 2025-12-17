69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के 4 शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत; सेवा समाप्ति का आदेश रद
कोर्ट ने कहा, सद्भावनापूर्ण भूल या अभ्यर्थी को किसी प्रकार का लाभ न पहुंचाने वाली त्रुटि के मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है.
Published : December 17, 2025 at 11:14 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 11:55 AM IST
प्रयागराज: 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सद्भावनापूर्ण त्रुटि के मामले में सहानुभूति पूर्ण नजरिया अपनाया जाना चाहिए. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने 4 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश रद करते हुए उनको सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में यदि अभ्यर्थी ने जानबूझकर अपने अंकों को बढ़ाकर लाभ लेने का प्रयास किया है तो उसे किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती. जबकि, सद्भावनापूर्ण भूल या अभ्यर्थी को किसी प्रकार का लाभ न पहुंचाने वाली त्रुटि के मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है.
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 से संबंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिकाओं में 09 मई और 21 मई को जारी सेवा समाप्ति आदेशों को चुनौती दी थी. सेवा समाप्ति का आधार यह था कि आवेदन पत्र में उन्होंने अपने वास्तविक शैक्षणिक अंकों की तुलना में अधिक अंक दर्शाए थे, जिसके आधार पर उनका चयन हुआ था.
अदालत ने अपने निर्णय में शीर्ष न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा पूर्व में स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए ‘लाभदायक स्थिति’ और ‘नुकसानदायक स्थिति’ के बीच स्पष्ट अंतर किया. कोर्ट ने कहा कि यदि अभ्यर्थी द्वारा की गई त्रुटि से उसे कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं होता है अथवा वह त्रुटि परिस्थितिजन्य या सद्भावनापूर्ण भूल के कारण हुई हो, तो ऐसे मामलों को धोखाधड़ी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.
रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद न्यायालय ने पाया कि 4 याचिकाकर्ताओं प्रीति, मनीष कुमार माहौर, रिंकू सिंह और स्वीटी शौकीन के मामलों में अंकों को लेकर हुई विसंगति जानबूझकर लाभ लेने के उद्देश्य से नहीं थी. कोर्ट ने माना कि इन मामलों में या तो विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित मार्कशीट जारी किए जाने के कारण अंकों में बदलाव हुआ या फिर ऐसी त्रुटि हुई जिससे याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ.
इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने उनके सेवा समाप्ति आदेशों को रद कर उनकी सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया है. वहीं शेष याचिकाकर्ताओं के मामलों में अदालत ने पाया कि उन्होंने आवेदन पत्र में जानबूझकर अपने वास्तविक अंकों से अधिक अंक दर्शाए थे, जिससे उनकी योग्यता सूची में स्थिति प्रभावित हुई और उन्हें अनुचित लाभ मिला.
न्यायालय ने इस आचरण को गंभीर बताते हुए कहा कि इसे केवल मानवीय भूल नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित सिद्धांत है कि धोखाधड़ी किसी भी गंभीर कृत्य को दूषित कर देती है और ऐसी स्थिति में न्यायालय किसी प्रकार की राहत नहीं दे सकता.
