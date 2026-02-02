ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस जांच में दोषमुक्त होने पर भी आरोपी को सम्मन कर सकती है अदालत

गवाहों के बयानों से किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो ट्रायल कोर्ट उसे आरोपी के रूप में तलब कर सकता है.

Photo Credit: ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 9:29 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी आरोपी को पुलिस जांच में दोषी न पाते हुए उसे क्लीन चिट दे दी गई है, मगर मुकदमे के दौरान गवाहों के बयानों से किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो ट्रायल कोर्ट उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में तलब कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि यह ट्रायल कोर्ट की असाधारण और वैधानिक शक्ति है.

फार्म हाउस के पास हमला करने का आरोप: न्यायमूर्ति अब्दुल शहीद ने जय नाथ प्रजापति की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के सम्मन आदेश को बरकरार रखा. मामला जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र का है, जहां 29 मई 2021 को फौजदार प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एफआईआर में पुरानी रंजिश के चलते संगीता फार्म हाउस के पास हमला करने का आरोप लगाया गया था.

प्रजापति के खिलाफ आरोप पत्र नहीं दाखिल किया: पुलिस ने जांच के बाद जय नाथ प्रजापति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, लेकिन ट्रायल के दौरान मृतक की पत्नी समेत अन्य चश्मदीद गवाहों ने उनके नाम का स्पष्ट उल्लेख करते हुए गोलीबारी में शामिल होने की बात कही. इसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त आरोपी के रूप में सम्मन किया.

गवाहों के बयानों में विरोधाभास: याची पक्ष ने एफआईआर दर्ज करने में 15 घंटे की देरी और गवाहों के बयानों में विरोधाभास का तर्क दिया. हालांकि कोर्ट ने कहा कि पति की हत्या के बाद पत्नी की मानसिक स्थिति को देखते हुए देरी स्वाभाविक है. सुप्रीम कोर्ट के ‘हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य’ फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 319 के तहत ट्रायल के दौरान दर्ज साक्ष्य ही निर्णायक होते हैं. इसलिए सम्मन आदेश पूरी तरह कानूनी और उचित है.

