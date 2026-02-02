ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस जांच में दोषमुक्त होने पर भी आरोपी को सम्मन कर सकती है अदालत

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी आरोपी को पुलिस जांच में दोषी न पाते हुए उसे क्लीन चिट दे दी गई है, मगर मुकदमे के दौरान गवाहों के बयानों से किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो ट्रायल कोर्ट उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में तलब कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि यह ट्रायल कोर्ट की असाधारण और वैधानिक शक्ति है.

फार्म हाउस के पास हमला करने का आरोप: न्यायमूर्ति अब्दुल शहीद ने जय नाथ प्रजापति की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के सम्मन आदेश को बरकरार रखा. मामला जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र का है, जहां 29 मई 2021 को फौजदार प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एफआईआर में पुरानी रंजिश के चलते संगीता फार्म हाउस के पास हमला करने का आरोप लगाया गया था.

प्रजापति के खिलाफ आरोप पत्र नहीं दाखिल किया: पुलिस ने जांच के बाद जय नाथ प्रजापति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, लेकिन ट्रायल के दौरान मृतक की पत्नी समेत अन्य चश्मदीद गवाहों ने उनके नाम का स्पष्ट उल्लेख करते हुए गोलीबारी में शामिल होने की बात कही. इसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त आरोपी के रूप में सम्मन किया.