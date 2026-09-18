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बिजनौर जेल में कैदी की संदिग्ध मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, डीजी जेल से 10 दिन में मांगा जवाब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर जिला जेल में एक कैदी की हिरासत में मौत के मामले में जेल प्रशासन और सुधार सेवाओं के महानिदेशक से 10 दिन में जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि कस्टडी में हुई मौत के मामले में राज्य की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने दिया है. कोर्ट ने महानिदेशक को संक्षिप्त जवाबी हलफनामा में उन हालात की जानकारी देने को कहा है, जिनमें याची चंद्रपाल के बेटे दीपक कुमार की जेल परिसर के अंदर मौत हुई.

जमानत मिलने के दो दिन बाद हुई थी कैदी की मौत: याचिका के अनुसार दीपक कुमार की मौत गत 10 मई को हिरासत में हुई थी, जबकि हाईकोर्ट ने उससे दो दिन पहले ही उसे जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने महानिदेशक को 10 दिन में जवाबी हलफनामा दाखिल करने और ऐसा न करने पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. दीपक कुमार को 18 फरवरी 2025 को आईपीसी की धारा 394, 411 व आर्म्स एक्ट के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए जुर्माने के साथ छह साल की कठोर सजा सुनाई गई थी. बाद में उसने सजा और दोषसिद्धि को चुनौती दी थी तथा सजा पर रोक व जमानत की मांग की थी.

मुलाकात में कैदी ने जताई थी जान जाने की आशंका: हाईकोर्ट ने गत आठ मई को उसे जमानत दे दी थी. याचिका के अनुसार जमानत पर आदेश के दो दिन बाद यानी 10 मई को बिजनौर जिला जेल में दीपक की मौत हो गई. याचिका में आगे कहा गया कि दीपक की पत्नी जमानत के आदेश के एक दिन बाद जेल गई थी और जेल अधिकारियों को जमानत मिलने की जानकारी दी थी. आरोप है कि मुलाकात के दौरान दीपक ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी.