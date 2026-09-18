इलाहाबाद हाईकोर्ट बार चुनाव: 263 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 30 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 10050 वकीलों ने वोट डाले, 85.69 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 10:20 AM IST
प्रयागराज: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 30 सदस्यीय कार्यकारिणी के सत्र 2026-27 के लिए गुरुवार को शांतिपूर्ण व उत्साहपूर्वक माहौल में सकुशल संपन्न हुआ. हाईकोर्ट के क्रिकेट ग्राउंड पर सुबह नौ बजे शुरू हुआ मतदान शाम पांच बजे तक चला.
भीषण गर्मी और उमस के बीच मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और कुल 11,728 मतदाताओं में से 10,050 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
इसी के साथ अध्यक्ष, महासचिव सहित विभिन्न पदों पर मैदान में उतरे कुल 263 प्रत्याशियों का भविष्य अब मतपेटियों में बंद हो गया.
उमस भरी गर्मी में डटे रहे वकील, शाम तक लगी रही कतारें
सुबह से ही मतदान स्थल पर अधिवक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी. चिलचिलाती धूप व भीषण उमस के बीच प्रत्याशी और उनके समर्थक पसीना बहाते हुए मतदाताओं को रिझाने में जुटे रहे. शाम पांच बजे के बाद भी गेट के अंदर पहुंच चुके मतदाताओं को मतदान की अनुमति दी गई.
मतदाता पूरे अधिवक्ता परिधान और बार एसोसिएशन द्वारा जारी आई कार्ड के साथ पहुंचे. वहीं, जो मतदाता अपना आई कार्ड भूल आए थे, उनके मोबाइल पर चुनाव समिति द्वारा भेजे गए मैसेज को पहचान का आधार बनाकर मतदान की सुविधा दी गई.
अप्रयुक्त मतपत्र प्रत्याशियों के सामने नष्ट किए गए
- चुनाव समिति के अनुसार 11,728 मतदाताओं के सापेक्ष कुल 12,000 मतपत्र छपवाए गए थे.
- मैदान पर बनाए गए 20 काउंटरों के जरिए कुल 11,500 मतपत्र निर्गत किए गए.
- काउंटरों से 1,450 अप्रयुक्त मतपत्र वापस आए और 500 मतपत्र पहले से अप्रयुक्त थे.
- अध्यक्ष व महासचिव पद के प्रत्याशियों की सहमति से कुल 1,950 अप्रयुक्त मतपत्रों को मौके पर ही फाड़कर नष्ट किया गया और बक्से में सीलबंद कर दिया गया. इस पर कुल 85.69 प्रतिशत मतदान हुआ.
सीसीटीवी की तीसरी आंख और सुरक्षाबलों का सख्त पहरा
मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की गई. सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जिला पुलिस, पीएसी, आरएएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती रही.
चुनाव समिति के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ चुनाव
मतदान प्रक्रिया मुख्य चुनाव अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान अहमद नकवी के साथ चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी, लक्ष्मीकांत मिश्र, जेबी सिंह, राजकुमार शुक्ल और अनुभव शुक्ल के नेतृत्व में संपन्न हुई.
चुनाव समिति ने सकुशल मतदान के लिए सुपरवाइजरी कमेटी, सहायक चुनाव अधिकारियों, पुलिस-प्रशासन और दिन-रात मेहनत करने वाले बार एसोसिएशन के कर्मचारियों के साथ मतदाताओं, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का आभार व्यक्त किया। मतदान समाप्त होने के बाद सभी मतपेटियों को सुरक्षा घेरे में सीलबंद कर स्टडी रूम में सुरक्षित रखवा दिया गया है.