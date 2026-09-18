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इलाहाबाद हाईकोर्ट बार चुनाव: 263 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार चुनाव में 263 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद. ( ईटीवी भारत )

​प्रयागराज: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 30 सदस्यीय कार्यकारिणी के सत्र 2026-27 के लिए गुरुवार को शांतिपूर्ण व उत्साहपूर्वक माहौल में सकुशल संपन्न हुआ. हाईकोर्ट के क्रिकेट ग्राउंड पर सुबह नौ बजे शुरू हुआ मतदान शाम पांच बजे तक चला.

भीषण गर्मी और उमस के बीच मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और कुल 11,728 मतदाताओं में से 10,050 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

इसी के साथ अध्यक्ष, महासचिव सहित विभिन्न पदों पर मैदान में उतरे कुल 263 प्रत्याशियों का भविष्य अब मतपेटियों में बंद हो गया.

उमस भरी गर्मी में डटे रहे वकील, शाम तक लगी रही कतारें

सुबह से ही मतदान स्थल पर अधिवक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी. चिलचिलाती धूप व भीषण उमस के बीच प्रत्याशी और उनके समर्थक पसीना बहाते हुए मतदाताओं को रिझाने में जुटे रहे. शाम पांच बजे के बाद भी गेट के अंदर पहुंच चुके मतदाताओं को मतदान की अनुमति दी गई.

मतदाता पूरे अधिवक्ता परिधान और बार एसोसिएशन द्वारा जारी आई कार्ड के साथ पहुंचे. वहीं, जो मतदाता अपना आई कार्ड भूल आए थे, उनके मोबाइल पर चुनाव समिति द्वारा भेजे गए मैसेज को पहचान का आधार बनाकर मतदान की सुविधा दी गई.