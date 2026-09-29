इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त फैसला, रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार चलाने पर लगी रोक
हाईकोर्ट ने कहा कि स्मोकिंग ज़ोन होने या फूड लाइसेंस होने से हुक्का चलाने की अनुमति नहीं मिल जाती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 6:31 PM IST
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट, कैफे और लाउंज में हुक्का सर्व करने को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि राज्य में किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे में ग्राहकों को हुक्का नहीं दिया जा सकता. अगर किसी रेस्टोरेंट में अलग से स्मोकिंग ज़ोन बना हुआ है, तब भी वहाँ हुक्का परोसने की इजाजत नहीं होगी. कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं को खारिज करते हुए सुनाया है जिनमें रेस्टोरेंट संचालकों ने हुक्का बार चलाने की अनुमति मांगी थी.
हुक्का तैयार कर देना भी सर्विस का हिस्सा: रेस्टोरेंट संचालकों का तर्क था कि उनके पास फूड लाइसेंस है और उन्होंने हुक्का पीने के लिए अलग से स्मोकिंग एरिया बनाया है. हालांकि अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अलग जगह बना देने से हुक्का परोसने का अधिकार नहीं मिल जाता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट में हुक्का तैयार करके ग्राहक की टेबल तक पहुँचाना भी व्यावसायिक सर्विस के दायरे में आता है. इसलिए स्मोकिंग ज़ोन का हवाला देकर इसे कानूनी रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता.
फूड लाइसेंस से नहीं मिलेगी हुक्का बार चलाने की छूट: अदालत ने साफ किया कि नगर निगम या खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस सिर्फ खाने-पीने की चीजों के लिए होता है, हुक्का बार चलाने के लिए नहीं. कोर्ट ने कहा कि नियमों के खिलाफ हुक्का सर्व किए जाने पर पुलिस को सीधी और सख्त कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आम जनता की सेहत और साफ हवा में सांस लेने के अधिकार को सबसे ऊपर माना है. कोर्ट का कहना है कि किसी भी व्यापारिक फायदे के लिए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता.
यूपी के हुक्का बारों पर पड़ेगा सीधा असर: इस फैसले का सीधा असर पूरे उत्तर प्रदेश के उन कैफे, रेस्टोरेंट और लाउंज पर पड़ेगा जो अब तक स्मोकिंग ज़ोन की आड़ में हुक्का चला रहे थे. अब स्मोकिंग ज़ोन बना होना भी हुक्का सर्व करने का कानूनी आधार नहीं बन पाएगा. प्रशासन और पुलिस को भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत एक्शन लेने का निर्देश मिला है. इस कड़े फैसले के बाद अब राज्य भर में बिना अनुमति चल रहे हुक्का सेंटरों पर नकेल कसना तय माना जा रहा है.
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