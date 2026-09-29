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इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त फैसला, रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार चलाने पर लगी रोक

फूड लाइसेंस की आड़ में नहीं चलेगा हुक्का बार, हाईकोर्ट ने खारिज की रेस्टोरेंट मालिकों की याचिका ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट, कैफे और लाउंज में हुक्का सर्व करने को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि राज्य में किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे में ग्राहकों को हुक्का नहीं दिया जा सकता. अगर किसी रेस्टोरेंट में अलग से स्मोकिंग ज़ोन बना हुआ है, तब भी वहाँ हुक्का परोसने की इजाजत नहीं होगी. कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं को खारिज करते हुए सुनाया है जिनमें रेस्टोरेंट संचालकों ने हुक्का बार चलाने की अनुमति मांगी थी.