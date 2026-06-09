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दो पैन कार्ड का मामला: 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आजम खान, रामपुर कोर्ट के रिकॉर्ड तलब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में दोषसिद्धि और सजा की अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष किए जाने को चुनौती देने वाली सपा नेता मोहम्मद आज़म खान की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है. यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी की एकल पीठ ने मंगलवार को आज़म खान की ओर से पेश हुए देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, एनआई जाफरी और एडवोकेट शाश्वत आनंद व अंकुर आज़ाद की दलीलों को सुनने के बाद दिया है. हाईकोर्ट ने इस संवेदनशील मामले को जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह में फ्रेश केस के रूप में दोबारा सूचीबद्ध करने का सख्त निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई से पूर्व रामपुर की ट्रायल कोर्ट के समस्त मूल अभिलेख और केस डायरी भी तलब की है.

सात साल की सजा को अपीलीय कोर्ट ने किया था 10 साल: इस पुनरीक्षण याचिका में वरिष्ठ सपा नेता आज़म खान ने विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट), रामपुर के मूल दोषसिद्धि के निर्णय और उस दोषसिद्धि को बरकरार रखने वाले अपीलीय आदेश को चुनौती दी है. उन्होंने उस बाद के अदालती निर्णय को भी कटघरे में खड़ा किया है, जिसके माध्यम से आईपीसी की धारा 467 के तहत उनकी पूर्व निर्धारित सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर सीधे दस वर्ष कैद में तब्दील कर दिया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष का मुख्य आरोप है कि विधानसभा चुनाव के नामांकन से संबंधित सरकारी दस्तावेजों में दर्शाए गए पैन कार्ड विवरणों में सोची-समझी साजिश के तहत हेरफेर किया गया था. इसी फर्जीवाड़े के आधार पर रामपुर में आज़म खान के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी के तहत गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था.

नामांकन पत्रों में पैन कार्ड विवरण बदलने का है आरोप: मामले का ट्रायल पूर्ण होने के बाद विशेष न्यायालय रामपुर ने आज़म खान एवं उनके सह-अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी. बाद में जब यह मामला अपील में गया, तो अपीलीय न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को पूरी तरह बरकरार रखा. हालांकि, अपीलीय कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल सजा वृद्धि की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था. इसी अपील के परिणामस्वरूप न्यायालय ने आईपीसी की धारा 467 के तहत आज़म खान की सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कैद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.