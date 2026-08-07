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गैरकानूनी तरीके से गाड़ी सीज करने पर 4.75 लाख मुआवज़ा; हाईकोर्ट ने कहा- "न बीफ मिला, न वध के लिये ले जाने का कोई सबूत"

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के तहत गैरकानूनी तरीके से ज़ब्त की गई गाड़ी का ज़ब्ती आदेश रद्द कर दिया. कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों ने पूरी तरह इस धारणा के आधार पर कार्रवाई की कि मवेशियों को वध के लिए प्रदेश से बाहर ले जाया जा रहा था, जबकि गाड़ी से न तो कोई बीफ़ और न ही वध किए गए मवेशियों के अवशेष मिले थे और ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चले कि जानवरों को बिहार या किसी बूचड़खाने ले जाया जा रहा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने दिया है. कोर्ट ने ज़ब्ती की कार्रवाई को पूरी तरह गैर-कानूनी, बिना सोचे-समझे की गई कार्रवाई और कानूनी प्रावधानों की गलत व्याख्या करार दिया. कोर्ट ने ज़ब्ती आदेश रद्द करने के साथ राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि याची को गाड़ी ज़ब्त होने की तारीख (19 सितंबर, 2024) से लेकर उसकी वास्तविक रिलीज तक 20 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मुआवज़ा दें.

इसके अलावा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक तंगी और अनावश्यक उत्पीड़न के लिए 25 हजार रुपये का मुआवज़ा भी दिया गया. कोर्ट के निर्देश के अनुसार, आदेश की तारीख (5 अगस्त 2026) तक मुआवज़े की कुल राशि लगभग 4.75 लाख बनती है. गाड़ी के रिहा होने तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने 19 सितंबर 2024 को चंदौली ज़िले में याची विनोद कुमार सिंह की गाड़ी को रोका था.

गाड़ी से 3 मवेशी (2 गाय और 1 बछड़ा) बरामद किए गए. आरोप था कि इन्हें 1955 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वध के लिए बिहार राज्य ले जाया जा रहा था. 1955 के अधिनियम की धाराओं 3, 5-ए, 5-बी और 8 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद ज़ब्ती की कार्रवाई शुरू की गई.

याची ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि यूपी के अंदर ही सिर्फ़ 1 गाय और 1 बछड़े को ले जाया जा रहा था और जानवरों को बिहार ले जाने या उन्हें काटने का कोई इरादा नहीं था. उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों द्वारा मांगी गई रिश्वत देने से ड्राइवर के इनकार करने के बाद गाड़ी को झूठे मामले में फंसाया गया. डीएम के गाड़ी ज़ब्त करने के आदेश और वाराणसी के कमिश्नर द्वारा अपील में उस फ़ैसले को बरकरार रखने के बाद याची ने हाईकोर्ट में दोनों आदेशों को चुनौती दी.

तर्क दिया गया कि गाड़ी की अवैध ज़ब्ती ने न केवल याची को उसकी आजीविका के मुख्य साधन से वंचित किया बल्कि उसे भारी वित्तीय संकट, मानसिक पीड़ा और आर्थिक कठिनाई का भी सामना करना पड़ा है, इसलिए मुआवज़े की भी मांग की गई. हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड को देखने के बाद पाया कि ज़ब्त करने वाले अधिकारी का पूरा तर्क इस धारणा पर आधारित था कि चंदौली की सीमा बिहार से लगती है इसलिए जानवरों को काटने के लिए राज्य के बाहर ले जाने का इरादा रहा होगा.

अधिकारियों के इस नज़रिए को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय सीमा का होना ही अपने आप में अवैध परिवहन का सबूत नहीं हो सकता. कोर्ट ने कहा कि अधिकारी गाड़ी की मंज़िल के बारे में कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहे. यह साबित करने के लिए कि जानवरों को बिहार राज्य ले जाया जा रहा था, न तो ड्राइवर के किसी बयान, न ही किसी दस्तावेज़ी सबूत और न ही किसी स्वतंत्र गवाह पर भरोसा किया गया.

कोर्ट ने यह भी कहा कि गाड़ी से कोई बीफ़ या काटे गए मवेशियों के अवशेष बरामद नहीं हुए. गौरतलब है कि अधिकारियों ने जिस वेटेरिनरी रिपोर्ट पर भरोसा किया, उसी में यह दिखाया गया कि 1 गाय व 1 बछड़े की मेडिकल जांच की गई और दोनों स्वस्थ पाए गए. रिपोर्ट में यह दर्ज नहीं था कि जानवरों को कोई चोट लगी थी या उन्हें कानून के तहत क्रूरतापूर्ण तरीके से ले जाया जा रहा था.