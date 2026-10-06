हाईकोर्ट ने तेल कंपनियों से पूछा- पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने का खर्च मालिक क्यों उठाएं?
ANPR कैमरे लगाने का खर्च कौन उठाएगा. इस सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पेट्रोल पंप मालिकों को अंतरिम राहत दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 9:15 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के पेट्रोल और डीज़ल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने के मामले में बड़ा सवाल उठाया है. अदालत ने पूछा है कि राज्य सरकार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के निर्देशों के तहत पेट्रोल पंप मालिकों को अपने खर्च पर कैमरे लगाने के लिए मजबूर कर सकती है या नहीं. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन की याचिका पर यह सुनवाई की है.
बिना पीयूसीसी वाहनों पर रोक लगाने की योजना: पूरा मामला 15 मई को जारी निर्देशों से जुड़ा है, जिसमें एनसीआर में बिना वैध पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) वाले वाहनों में ईंधन भरने पर रोक लगा दी गई थी. राज्य सरकार ने 4 जून को एक पत्र जारी कर 30 सितंबर तक सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे. ये कैमरे पंप में आने वाली हर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की सरकारी रिकॉर्ड से सीधे जांच कर लेते हैं.
कैमरे लगाने पर ऐतराज नहीं, लेकिन खर्च कौन देगा: याचिका में ट्रेडर्स एसोसिएशन ने तर्क दिया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उन्हें इन कैमरों का भारी खर्च उठाने के लिए बाध्य करे. एसोसिएशन ने साफ किया कि उन्हें एएनपीआर कैमरे लगाने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन इसका वित्तीय बोझ उन पर डालना गलत है. उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 300ए और 265 का उल्लंघन बताते हुए इसे एक तरह की जबरन वसूली करार दिया.
कोर्ट ने दी राहत और सुनवाई टली: अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन समेत अन्य तेल कंपनियों से जवाब मांगा है. अधिकारियों की सख्त कार्रवाई की धमकियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि एसोसिएशन के सदस्यों के खिलाफ फिलहाल कोई कड़ा कदम न उठाया जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर राज्य सरकार अपने बजट से कैमरे लगाती है, तो पेट्रोल पंप संचालक पूरा सहयोग करेंगे. फिलहाल न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया के खुद को अलग करने के बाद इस केस की अगली सुनवाई चीफ जस्टिस की नामित बेंच करेगी.
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