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हाईकोर्ट ने तेल कंपनियों से पूछा- पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने का खर्च मालिक क्यों उठाएं?

पेट्रोल पंप मालिकों पर जबरन खर्च थोपना गलत: हाईकोर्ट ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के पेट्रोल और डीज़ल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने के मामले में बड़ा सवाल उठाया है. अदालत ने पूछा है कि राज्य सरकार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के निर्देशों के तहत पेट्रोल पंप मालिकों को अपने खर्च पर कैमरे लगाने के लिए मजबूर कर सकती है या नहीं. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन की याचिका पर यह सुनवाई की है.