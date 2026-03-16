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क्या किसी दूसरे धर्म के लोगों को भी घर में सामूहिक पूजा से रोका जा सकता है? हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा सवाल

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमजान के दौरान नमाज पर कथित प्रतिबंध को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से कड़ा सवाल किया है कि यदि मुसलमानों को निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है तो क्या किसी दूसरे धर्म के लोगों को भी अपने घरों में सामूहिक पूजा करने से रोका जा सकता है? न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ संभल जिले में रमज़ान के दौरान नमाज पढ़ने पर लगाए गए कथित प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस श्रीधरन ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, 'मुसलमानों को अपने घर की छत पर नमाज़ पढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? कानून का राज सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार की मांग करता है और संविधान सर्वोपरि है'.

अदालत ने राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से पूछा कि क्या मंदिरों में भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं? अदालत ने कहा कि यदि हिंदू अपने घरों में पूजा कर रहे हों तो क्या उन्हें भी रोका जा सकता है? खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब धार्मिक गतिविधियां सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर फैलने लगें. यदि प्रार्थना पूरी तरह निजी संपत्ति के भीतर हो रही है तो उसमें हस्तक्षेप का सवाल नहीं उठता.

मामले में याचिकाकर्ता मुनाजिर खान ने आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें उस स्थान पर नमाज पढ़ने से रोक रहा है, जिसे वह मस्जिद बताते हैं. हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिका में संपत्ति के क्षेत्रफल और विवरण को लेकर कई विसंगतियां हैं. अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में स्थल की वास्तविक तस्वीरें नहीं थीं बल्कि केवल अखबार की कतरनें संलग्न की गई थीं. प्रारंभिक तौर पर अदालत ने माना कि संबंधित स्थल मस्जिद नहीं है.