एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अधियाचित 7466 पदों का ब्यौरा तलब, 3 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में टीईटी/सीटीईटी अर्हता के मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती में अधियाचित 7466 पदों का ब्यौरा मांगा है. अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार, कोर्ट ने यह आदेश जयहिंद यादव व अन्य की याचिका पर दिया है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तारीख लगाई है. याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सिर्फ कक्षा 9 व कक्षा 10 के शिक्षण कार्य के लिए की जा रही है.

दूसरी ओर याची के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि जो 7466 पद अधियाचित हुए हैं, उन्हीं के लिए भर्ती की जा रही है. वह भी बिना किसी एथेंटिक डाटा के कि किस स्कूल का अधियाचित डाटा आया है और वह किस प्रकार का स्कूल/कॉलेज है. उस कॉलेज/स्कूल में शिक्षण कार्य किस कक्षा तक हो रहा है एवं वह विद्यालय सिर्फ कक्षा 9 और 10 के हैं या कक्षा छह से 12 के हैं.