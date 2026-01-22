एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अधियाचित 7466 पदों का ब्यौरा तलब, 3 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार, कोर्ट ने यह आदेश जयहिंद यादव व अन्य की याचिका पर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 10:57 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में टीईटी/सीटीईटी अर्हता के मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती में अधियाचित 7466 पदों का ब्यौरा मांगा है. अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार, कोर्ट ने यह आदेश जयहिंद यादव व अन्य की याचिका पर दिया है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तारीख लगाई है. याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सिर्फ कक्षा 9 व कक्षा 10 के शिक्षण कार्य के लिए की जा रही है.
दूसरी ओर याची के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि जो 7466 पद अधियाचित हुए हैं, उन्हीं के लिए भर्ती की जा रही है. वह भी बिना किसी एथेंटिक डाटा के कि किस स्कूल का अधियाचित डाटा आया है और वह किस प्रकार का स्कूल/कॉलेज है. उस कॉलेज/स्कूल में शिक्षण कार्य किस कक्षा तक हो रहा है एवं वह विद्यालय सिर्फ कक्षा 9 और 10 के हैं या कक्षा छह से 12 के हैं.
इस पर कोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सभी विज्ञापित पद 7466 का अधियाचन किस स्कूल/कॉलेज से आया है, उनकी संख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि सरकार की ओर से दाखिल जवाब में पूरे प्रदेश में सिर्फ 1488 ऐसे राजकीय कॉलेज बताए गए हैं, जहां सिर्फ कक्षा 9 व 10 का शिक्षण कार्य होता है, जबकि 70 इंटर कॉलेज ऐसे हैं, जहां सिर्फ कक्षा 11 व कक्षा 12 का शिक्षण कार्य किया जाता है तथा 904 राजकीय कॉलेज ऐसे हैं, जहां कक्षा छह से कक्षा 12 तक शिक्षण कार्य होता है.
