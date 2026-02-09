ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा- कोई शिक्षण संस्थान अधिसूचित किए बगैर माइनारिटी संस्था हो सकती है या नहीं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से इस वैधानिक मुद्दे पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है कि वाराणसी का सनबीम वीमेंस कॉलेज वरुणा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है या नहीं. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सनबीम वीमेंस कॉलेज वरुणा वाराणसी की याचिका पर दिया है.

माइनारिटी बेनिफिट एक्ट संस्थान पर लागू नहीं: कॉलेज का कहना है कि माइनारिटी बेनिफिट एक्ट 1961 किसी शिक्षण संस्थान पर तब तक लागू नहीं होता, जब तक केंद्र सरकार से अनुमोदन लेकर राज्य सरकार ने गेट में अधिसूचित न कर दिया हो. याची संस्था को माइनारिटी एक्ट के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है. इसलिए अल्पसंख्यक आयोग को हस्तक्षेप करने और विपक्षी संख्या पांच की बहाली का आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया: आयोग ने अधिकार से बाहर जाकर आदेश दिया है जिसे अवैध होने के कारण रद्द किया जाए. कॉलेज ने चेयरमैन पीएसएम कालेज ऑफ डेंटल एंड रिसर्च केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया. कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार से पूछा कि माइनारिटी एक्ट लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.