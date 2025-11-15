इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा के आरोपी की जमानत की मंजूर, अब तक 38 आरोपियों को मिल चुकी है बेल
24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम और पुलिस पर 700/800 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 7:16 PM IST
प्रयागराज : संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के एक आरोपी मोहम्मद अली की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. कोर्ट ने उसे शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. संभल हिंसा के मामले में इससे पहले 37 अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. मोहम्मद अली की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सुनवाई की.
हमले में कई पुलिस कर्मी हुए थे घायल : मामले के अनुसार, 24 नवंबर 2024 को संभल में कोर्ट के आदेश पर संभल जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम और पुलिस पर 700/800 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया. ईट-पत्थरों से हमला करने के साथ ही फायरिंग भी की गई, जिसमें सीओ अनुज चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए. दंगाइयों ने आगजनी भी की. इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से शिनाख्त करने के बाद कुल 44 लोगों के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कराई थी.
शर्तों के साथ दी जमानत : याची के अधिवक्ता का कहना था कि सभी आरोपियों पर सामान्य आरोप लगाए गए हैं. याची की कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है. इस मामले में अब तक 37 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. याची भी समानता के आधार पर जमानत पाने का हकदार है. कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मोहम्मद अली को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
