ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा के आरोपी की जमानत की मंजूर, अब तक 38 आरोपियों को मिल चुकी है बेल

24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम और पुलिस पर 700/800 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के एक आरोपी मोहम्मद अली की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. कोर्ट ने उसे शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. संभल हिंसा के मामले में इससे पहले 37 अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. मोहम्मद अली की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सुनवाई की.

हमले में कई पुलिस कर्मी हुए थे घायल : मामले के अनुसार, 24 नवंबर 2024 को संभल में कोर्ट के आदेश पर संभल जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम और पुलिस पर 700/800 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया. ईट-पत्थरों से हमला करने के साथ ही फायरिंग भी की गई, जिसमें सीओ अनुज चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए. दंगाइयों ने आगजनी भी की. इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से शिनाख्त करने के बाद कुल 44 लोगों के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कराई थी.

शर्तों के साथ दी जमानत : याची के अधिवक्ता का कहना था कि सभी आरोपियों पर सामान्य आरोप लगाए गए हैं. याची की कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है. इस मामले में अब तक 37 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. याची भी समानता के आधार पर जमानत पाने का हकदार है. कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मोहम्मद अली को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें : लखीमपुर में गुजरात ATS का छापा, गिरफ्तार संदिग्ध के घर की ली तलाशी, परिजनों से पूछताछ की, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
SAMBHAL VIOLENCE
SAMBHAL VIOLENCE ACCUSED BAIL
संभल हिंसा के आरोपी को जमानत
SAMBHAL VIOLENCE ACCUSED BAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कमाल है बाबूजी: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.