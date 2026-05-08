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इलाहाबाद हाईकोर्ट: 'सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने का साक्ष्य नहीं', देवी दुर्गा पर विवादित गीत मामले में आरोपी की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवी दुर्गा पर आपत्तिजनक गीत बनाने में सहयोग देने के आरोपी राजवीर सिंह यादव की जमानत मंजूर कर ली है

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 1:02 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवी दुर्गा पर आपत्तिजनक गीत बनाने में आर्थिक व अन्य सहयोग देने के आरोपी राजवीर सिंह यादव की जमानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी की किसी भी गतिविधि से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई हो. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ सह-अभियुक्त के बयान के अतिरिक्त कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है.

दरअसल, यह पूरा मामला पिछले वर्ष नवरात्रि के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए विवादित गीतों से जुड़ा है, जिनमें देवी दुर्गा पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं. इस मामले में कार्रवाई करते हुए मिर्जापुर पुलिस ने लोकगायक सरोज सरगम सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की शुरुआती प्रेस विज्ञप्ति में राजवीर सिंह यादव को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया था. उन पर यह भी आरोप है कि वे विवादित पुस्तक के संपादक हैं, जिसकी सामग्री से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. इसी आधार पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

जमानत याचिका में आरोपी की ओर से क्या कहा गया ?

जमानत याचिका में आरोपी की ओर से कहा गया कि एफआईआर शुरू में केवल सह अभियुक्त सरोज सरगम के खिलाफ दर्ज हुई. याची का नाम केवल पुलिस को दिया सह अभियुक्त के बयान में सामने आया. यह भी दलील दी कि किसी पुस्तक का संपादक होना मात्र यह साबित नहीं करता कि याची ने किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं. यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, जो विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है.

'सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने का कोई प्रमाण नहीं'

राज्य सरकार ने आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि सह अभियुक्त के बयान और विवादित पुस्तक के संपादक होने के अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं हैं. यह भी माना कि सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने का कोई प्रमाण नहीं है और गिरफ्तारी के आधार आरोपी को नहीं बताए गए. कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपी को फरार बताते हुए उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया, जबकि एफआईआर दर्ज होने के दो दिन के भीतर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट ने कहा कि इससे उसके फरार होने का दावा कमजोर पड़ता है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य हैं और अधिकांश धाराओं में अधिकतम सजा सात वर्ष तक की है. कोर्ट ने माना कि आरोपी सात महीने से जेल में है इसलिए उसे जमानत दी जानी उचित है.

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