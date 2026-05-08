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इलाहाबाद हाईकोर्ट: 'सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने का साक्ष्य नहीं', देवी दुर्गा पर विवादित गीत मामले में आरोपी की जमानत मंजूर

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवी दुर्गा पर आपत्तिजनक गीत बनाने में आर्थिक व अन्य सहयोग देने के आरोपी राजवीर सिंह यादव की जमानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी की किसी भी गतिविधि से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई हो. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ सह-अभियुक्त के बयान के अतिरिक्त कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है.

दरअसल, यह पूरा मामला पिछले वर्ष नवरात्रि के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए विवादित गीतों से जुड़ा है, जिनमें देवी दुर्गा पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं. इस मामले में कार्रवाई करते हुए मिर्जापुर पुलिस ने लोकगायक सरोज सरगम सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की शुरुआती प्रेस विज्ञप्ति में राजवीर सिंह यादव को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया था. उन पर यह भी आरोप है कि वे विवादित पुस्तक के संपादक हैं, जिसकी सामग्री से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. इसी आधार पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

जमानत याचिका में आरोपी की ओर से क्या कहा गया ?

जमानत याचिका में आरोपी की ओर से कहा गया कि एफआईआर शुरू में केवल सह अभियुक्त सरोज सरगम के खिलाफ दर्ज हुई. याची का नाम केवल पुलिस को दिया सह अभियुक्त के बयान में सामने आया. यह भी दलील दी कि किसी पुस्तक का संपादक होना मात्र यह साबित नहीं करता कि याची ने किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं. यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, जो विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है.