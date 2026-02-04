ETV Bharat / state

रेप पीड़िता के चरित्र पर टिप्पणी से हाईकोर्ट नाराज, वकील को लगाई फटकार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता के चरित्र पर अधिवक्ता द्वारा की गई टिप्पणी पर गहरी नाराजगी जताई है. वकील ने कोर्ट में पीड़िता पर ब्लैकमेल करने की आदी बताने की कोशिश की, जिस पर नाराज़गी जताते हुए कोर्ट ने अधिवक्ता फटकार लगाई. साथ ही उनको कोर्ट के सामने दलीलें पेश करते संयम और सावधानी बरतने की चेतावनी दी.

महिला के सम्मान और निजता के अधिकार का उल्लंघन: सिद्धार्थनगर के बेचन प्रसाद की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम ने कहा कि ऐसी दलीलें दाखिल करना, जिनमें किसी महिला के चरित्र और गरिमा पर सवाल उठाने वाले अपमानजनक आरोप हों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महिला के सम्मान और निजता के अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी दलीलें एक वकील के लिए पूरी तरह से अशोभनीय हैं और नैतिक वकालत की नींव पर ही हमला करती हैं.

नींद की गोली खिलाने के बाद रेप: मामले के अनुसार याची बेचन प्रसाद पीड़िता ने आईपीसी की धारा 376 और एससीएसटी एक्ट मुकदमा दर्ज कराया था. जिस पर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और ट्रायल कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया. संज्ञान आदेश और चार्जशीट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. अभियोजन पक्ष का कहना था कि पीड़िता एक शादीशुदा महिला है, इलाज के लिए अपीलकर्ता के क्लिनिक गई. वहां दवा देने के बहाने अपीलकर्ता ने उसे नींद की गोली खिला दी और उसके बाद उसके साथ रेप किया.

सबूतों के आधार चार्जशीट सबमिट की गयी: अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता पैसे ऐंठने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करने की आदी थी. अपने तर्क का समर्थन करने के लिए आरोपी के वकील ने पांच व्यक्तियों के हलफनामें प्रस्तुत किए जिन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता 'आसान चरित्र वाली महिला' थी. दूसरी ओर, एजीए ने कहा कि पीड़िता ने अपने बयान में अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है. यह तर्क दिया गया कि चार्जशीट कानूनी रूप से एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर प्रस्तुत की गई और संज्ञान लेने का आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है.