इलाहाबाद हाईकोर्ट; बीएचयू अस्पताल में चिकित्सा लापरवाही व वित्तीय अनियमितता के आरोप की सीबीआई जांच पर मांगा जवाब
जनहित याचिका में नकली गैस से चार मौतों और गलत मरीज के ऑपरेशन का आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:37 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सा लापरवाही और उपकरणों की खरीद में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इन सभी मामलों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कुलपति व रजिस्ट्रार सहित अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने वाराणसी निवासी अमित कुमार मिश्र की ओर से अधिवक्ता हिमांशु अग्रवाल को सुनकर दिया है. कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया कई जांच रिपोर्ट व तथ्यों को देखने के बाद इस मामले में विचार की आवश्यकता है. कोर्ट ने कहा कि कई जांच रिपोर्ट व कुलपति/रजिस्ट्रार की ओर से कोई एक्शन न लेने को अनदेखी नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने कुलपति/रजिस्ट्रार बीएचयू को निर्देश दिया है कि वह दवाओं की खरीदारी को लेकर हुई सभी जांच रिपोर्ट को संक्षिप्त हलफनामा दाखिल कर कोर्ट में 10 दिन में प्रस्तुत करे. विश्वविद्यालय को खरीदारी, टेंडर, सप्लाई, स्टाक रजिस्टर, पेमेंट बाउचर और दवाओं से सम्बंधित बिलों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि समय पर हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो कुलपति/रजिस्ट्रार केस की अगली सुनवाई पर हाजिर होंगे.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऑपरेशन थिएटर में नकली नाइट्रस ऑक्साइड गैस की आपूर्ति से चार मरीजों की मौत और डॉक्टर की पहचान में चूक से गलत मरीज का ऑपरेशन होने जैसे गंभीर मामलों में अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है. इसके अलावा प्लाज्मा एयर और लो टेम्परेचर हाइड्रोजन स्टरलाइजर जैसे उपकरणों की खरीद में भी वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं.
याचिका में भारत सरकार के शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, बीएचयू की कार्यकारी परिषद, कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी और सीबीआई निदेशक समेत कुल 8 लोगों को पक्षकार बनाया गया है. याची ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी खींचा है कि अस्पताल में पुरानी और आउट डेटेड सीटी स्कैन मशीन का उपयोग किया जा रहा है. इससे अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन निकलता है, जिससे मरीजों में रेडिएशन जनित कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ गया है.
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