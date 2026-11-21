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इलाहाबाद हाईकोर्ट; बीएचयू अस्पताल में चिकित्सा लापरवाही व वित्तीय अनियमितता के आरोप की सीबीआई जांच पर मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

​प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सा लापरवाही और उपकरणों की खरीद में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इन सभी मामलों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कुलपति व रजिस्ट्रार सहित अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है.

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