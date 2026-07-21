इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: एडेड स्कूलों के रिटायर टीचर 1972 एक्ट के तहत ग्रेच्युटी के हकदार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के रिटायर शिक्षक 1972 अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 9:56 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से रिटायर शिक्षक भी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं. यह राहत देने वाला आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने एक रिटायर प्रधानाचार्य एवं तीन अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचियों की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि हाईकोर्ट मेहर जहां के बहुचर्चित मामले में पहले ही यह लाभ शिक्षकों को दे चुका है. इसके विपरीत राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि यह याचिका काफी देर से दाखिल की गई है और इसके लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है.
ग्रेच्युटी को बताया शिक्षकों का विधिक अधिकार: राज्य सरकार के इस तर्क पर याचियों के अधिवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि ग्रेच्युटी से जुड़े मामलों में समयसीमा की बंदिश लागू नहीं होती. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक मौलिक विधिक अधिकार है और जब तक इसका पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता, तब तक इसकी मांग की जा सकती है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि न्यायालय पहले ही यह सिद्धांत घोषित कर चुका है कि सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत लाभ पाने के पूर्ण हकदार हैं. फैसलों में कहा गया है कि सहायता प्राप्त संस्थानों को राज्य सरकार के संस्थानों के समकक्ष ही माना गया है.
चार सप्ताह में राज्य सरकार से मांगा जवाब: कोर्ट ने साफ तौर पर दोहराया कि सेवा में देरी के आधार पर किसी भी शिक्षक के ग्रेच्युटी के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को इस याचिका पर अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.
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