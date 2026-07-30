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हाईकोर्ट ने कहा- "शिक्षण संस्थानों को एक जाति या परिवार का निजी गढ़ नहीं बनने देंगे"

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन में एक ही जाति, परिवार या गुट के लंबे समय तक वर्चस्व पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि सार्वजनिक धन से संचालित संस्थानों का संचालन किसी एक वर्ग का निजी अधिकार नहीं बन सकता. अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स से पूछा है कि क्या वर्तमान कानून ऐसे संस्थानों में पारदर्शी, लोकतांत्रिक और समावेशी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने यह टिप्पणी फतेहपुर के धाता इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रबंध समिति के चुनाव से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान की. याचिकाकर्ता धनराज सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कॉलेज प्रबंध समिति का चुनाव कराने संबंधी 20 जून 2026 के पत्र को चुनौती दी थी.

गुटबाजी और विवादों को लेकर सरकार से मांगा जवाब: उनका कहना था कि पुरानी प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए उसके माध्यम से चुनाव नहीं कराया जा सकता और पहले अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह केवल एक संस्थान का विवाद नहीं, बल्कि राज्य के अनेक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में वर्षों से चल रही गुटबाजी और चुनावी विवादों का व्यापक मुद्दा है. यदि सार्वजनिक धन से संचालित संस्थानों का प्रबंधन एक ही जाति के प्रभाव में बना रहता है तो यह संविधान के समानता और सामाजिक समावेशन के सिद्धांतों के विपरीत है. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) और रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा है कि क्या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 तथा यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 में संशोधन की आवश्यकता है.

पेशेवरों को शामिल करने के निर्देश: साथ ही पूरे प्रदेश में ऐसे सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों का सर्वे कराने का भी आदेश दिया है, जिनका प्रबंधन एक ही जाति या गुट के प्रभुत्व में है. अदालत ने कहा कि प्रबंधन में शिक्षाविदों, समाजसेवियों, विधि विशेषज्ञों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को बिना जातिगत आधार के शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को किसी एक जाति, परिवार या गुट का "निजी गढ़" नहीं बनने दिया जा सकता. ऐसे संस्थानों का प्रबंधन संविधान के समतामूलक और समावेशी मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए.