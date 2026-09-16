इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: बालिग को धर्म चुनने और पसंद से शादी का पूरा अधिकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हर बालिग को अपनी मर्जी से धर्म चुनने और मनपसंद जीवनसाथी के साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 9:53 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी बालिग व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार धर्म अपनाने और मनपसंद जीवनसाथी चुनने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि परिवार की असहमति या चिंता के आधार पर किसी वयस्क की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता. यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने शामली निवासी आयुष मलिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने आयुष मलिक को अपनी इच्छा के अनुसार रहने और जीवन के निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया है.
2014 में अपनी मर्जी से अपनाया था धर्म: अदालत के आदेश पर शामली पुलिस ने आयुष मलिक को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट से बातचीत के दौरान आयुष ने बताया कि उसने वर्ष 2014 में पूरी तरह अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव, प्रलोभन या धमकी के इस्लाम धर्म अपनाया था. वह चांदनी कुरैशी से शादी करना चाहता है लेकिन उसके परिजन इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं. इसी विवाद के कारण उसके परिजनों की शिकायत पर शामली कोतवाली में चांदनी कुरैशी व उसके परिजनों पर गैरकानूनी धर्मांतरण और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज कराया गया था.
घर में नजरबंद रखने का लगाया आरोप: आयुष ने आरोप लगाया कि बीते चार जून से उसे घर में नजरबंद और गैरकानूनी हिरासत में रखा गया था. दूसरी ओर, आयुष के पिता देवराज सिंह मलिक ने दलील दी कि उनके बेटे का ब्रेनवॉश किया गया है और उसने अपनी मर्जी से धर्म नहीं बदला है. उन्होंने पिता होने के नाते बेटे की भलाई का हवाला देते हुए उसके इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि अंतरात्मा की आवाज और धर्म को मानने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत पूरी तरह सुरक्षित है.
पिता की चिंता संविधान से ऊपर नहीं: परिवार की अस्वीकृति के आधार पर किसी वयस्क के इस अधिकार को बिल्कुल नहीं छीना जा सकता. अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है. परिवार की मर्जी के खिलाफ होना किसी व्यक्ति की स्वायत्तता को सीमित करने का कानूनी आधार नहीं बन सकता. कोर्ट ने माना कि पिता की चिंता समझी जा सकती है, लेकिन यह चिंता संविधान से मिले वयस्क के मूल अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती.
अदालत ने सभी पाबंदियां हटाईं: अदालत ने आयुष पर लगी सभी बंदिशों को तुरंत हटाते हुए निर्देश दिया कि वह अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां रह सकता है. वह अपने चुने हुए धर्म का पालन कर सकता है और कानून के अनुसार विवाह का फैसला लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है.
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