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बलिया वेद प्रकाश सिंह हत्याकांड: हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, 2 दोषियों की उम्रकैद रद्द कर किया बरी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया के चर्चित वेद प्रकाश सिंह हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया और दोषी ठहराए गए धनुषधारी सिंह तथा यशवंत सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है तथा ट्रायल कोर्ट ने अविश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि कर दी थी. मामला बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र का है. अभियोजन के अनुसार, 13 मार्च 2008 की सुबह बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा देने जा रहे वेद प्रकाश सिंह अपने साथियों मयंक सिंह और राहुल गुप्ता के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे.

25 हजार रुपये के लेनदेन का विवाद : आरोप था कि एक दिन पहले वेद प्रकाश सिंह का मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दिए गए 25 हजार रुपये वापस मांगने को लेकर अंकुर सिंह उर्फ शेरू सिंह से विवाद हुआ था. इसी रंजिश में अंकुर सिंह ने अपने साथियों धनुषधारी सिंह, यशवंत सिंह और अग्निवेश सिंह के साथ मिलकर बोलेरो से मोटरसाइकिल का पीछा किया और जानबूझकर टक्कर मार दी. आरोप था कि वेद प्रकाश के गिरने के बाद बोलेरो को उनके ऊपर चढ़ा दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि मयंक, राहुल और चंदन गुप्ता घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में हत्या, हत्या के प्रयास, गाली-गलौज, धमकी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

ट्रायल कोर्ट ने 2010 में सुनाई थी सजा: ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2010 में अंकुर सिंह, धनुषधारी सिंह और यशवंत सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि अग्निवेश सिंह को बरी कर दिया था. अपील लंबित रहने के दौरान अंकुर सिंह की मृत्यु हो गई, जिससे उसके विरुद्ध अपील समाप्त हो गई. हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चारों कथित प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही विश्वसनीय नहीं है और घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी भी संदेहास्पद प्रतीत होती है. अदालत ने यह भी पाया कि घटना में घायल हुए मयंक सिंह, राहुल गुप्ता और चंदन गुप्ता जैसे सबसे महत्वपूर्ण गवाहों को अभियोजन ने अदालत में पेश ही नहीं किया.