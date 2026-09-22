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औरैया में तीन बच्चों की हत्या का मामला: हाईकोर्ट ने मौत की सजा रद्द कर दोनों आरोपियों को किया बरी

हाईकोर्ट ने औरैया में तीन बच्चों की हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाली प्रियंका और उसके साथी आशीष को बरी कर दिया.

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औरैया ट्रिपल मर्डर केस: हाईकोर्ट ने प्रियंका और उसके साथी आशीष को दिए रिहाई के आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 10:02 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया में तीन बच्चों की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मौत की सजा पाने वाली प्रियंका और उसके सह-आरोपी आशीष उर्फ डैनी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष 8 साल के बाल गवाह की अकेली गवाही के आधार पर आरोप साबित करने में नाकाम रहा. बाल गवाह की गवाही में ऐसे विरोधाभास मिले जिनसे उसे सिखा-पढ़ाकर गवाही दिलाए जाने की आशंका पैदा होती है.

बाल गवाह के बयान पर कोर्ट ने जताई गंभीर आशंका: न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की पीठ ने फांसी की सजा को रद्द कर दिया. कोर्ट ने प्रियंका की आपराधिक अपील और आशीष की जेल अपील को मंजूर करते हुए दोनों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया. यह मामला 27 जून 2024 का है, जब औरैया के तालापुर गांव के पास सेंगर नदी से तीन बच्चों के शव मिले थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों बच्चों की मौत डूबने से होने की पुष्टि हुई थी.

8 साल के बच्चे के बयान में मिले कई विरोधाभास: मृत बच्चों के चाचा की शिकायत पर दर्ज FIR में आरोप था कि प्रियंका ने आशीष के साथ मिलकर बच्चों को नदी में डुबोया. मामले में 8 साल के बच्चे सोनू के बच जाने की बात कही गई थी और पूरा केस उसी की गवाही पर टिका था. हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की गवाही की सत्यता को बहुत सावधानी से जांचना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है. कोर्ट ने पाया कि घटना 27 जून की थी, लेकिन सोनू का बयान 5 जुलाई 2024 को दर्ज किया गया था.

पुलिस की तफ्तीश में मिलीं कई बड़ी खामियां: अदालत ने कहा कि इतने दिनों बाद बयान दर्ज होना घटना के समय बच्चे की मौजूदगी पर गंभीर सवाल खड़े करता है. साथ ही रिश्तेदारों के प्रभाव में बयान तैयार कराने के संकेत मिलते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मां ने तीन बच्चों को मार दिया तो प्रत्यक्षदर्शी 8 साल के बेटे को ज़िंदा क्यों छोड़ दिया. इसके अलावा शिकायतकर्ता चाचा के बयानों में भी कई विरोधाभास पाए गए.

अहम गवाह को पेश न करने पर कोर्ट ने जताई नाराज़गी: मामले के सबसे अहम गवाह ग्राम प्रधान जितेंद्र भूषण को अदालत में पेश न करने पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए. पुलिस ने प्रधान की सूचना पर कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन उसे गवाही के लिए नहीं बुलाया गया. हाईकोर्ट ने विवेचना में देरी और नक्शा बनाने में विरोधाभास जैसी गंभीर खामियों को रेखांकित किया. कोर्ट ने निष्कर्ष दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा, इसलिए संदेह का लाभ देते हुए दोनों को बरी किया जाता है.

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