ETV Bharat / state

मुरादाबाद: 38 साल पुराने मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, दो भाइयों को किया बरी

मुरादाबाद मर्डर केस: हाईकोर्ट ने माना- पिता की जान बचाने के लिए बेटों ने किया था आत्मरक्षा का इस्तेमाल ( Photo Credit: ETV Bharat )