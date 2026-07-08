मुरादाबाद: 38 साल पुराने मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, दो भाइयों को किया बरी
हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के 38 साल पुराने रामवीर सिंह हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो भाइयों चितेंद्र और मुनेश को बरी कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 9:22 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद में 38 साल पुराने हत्या के एक चर्चित मामले में सत्र न्यायालय के 1987 के फैसले को पलटते हुए आरोपी दो भाइयों की सजा रद्द कर उन्हें आरोप से बरी कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने चितेंद्र सिंह और मुनेश की अपील पर सुनवाई के बाद दिया है. मामला मुरादाबाद के बनियाठेर थानाक्षेत्र में विजयपुर गांव का है, जहां चार अगस्त 1986 को भूमि विवाद को लेकर हुई झड़प में रामवीर सिंह की मौत हो गई थी.
उसके बाद दर्ज एफआईआर में आरोप था कि तिकम सिंह अपने बेटों चितेंद्र व मुनेश के साथ हथियारों से लैस होकर खेत में पहुंचे और खेती कर रहे रामपाल सिंह के परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें रामवीर सिंह की मौत हो गई तथा दुर्गपाल व मनोहर सिंह घायल हुए.
मेडिकल साक्ष्यों पर टिकी दलीलें: सत्र न्यायालय ने चितेंद्र सिंह को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा मुनेश को धारा 323 के तहत सजा सुनाई थी. अपीलार्थियों का कहना था कि विवादित जमीन तिकम सिंह के कब्जे में थी, जिस पर लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी. उनके अनुसार जब उन्होंने खेत जोतने पर आपत्ति जताई, तो तिकम सिंह पर हमला कर 20 चोटें पहुंचाईं गईं. तिकम सिंह का दाहिना हाथ पहले से ही कटा हुआ था.
पिता को बचाने के लिए बेटों ने किया बचाव: यह देखकर उनके बेटों ने पिता को बचाने के लिए हथियार छीनकर आत्मरक्षा में इस्तेमाल किए. कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष तिकम सिंह की 20 चोटों को स्पष्ट करने में विफल रहा. कोर्ट ने कहा कि आरोपी वास्तव में हमलावर होते तो प्रतिकार सीधे चितेंद्र और मुनेश पर होना चाहिए था, न कि निहत्थे तिकम सिंह पर. घटनास्थल से न तो भाला बरामद हुआ न ही पउना, जिनसे चोटों के कारण को लेकर संदेह पैदा होता है.
ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का गलत मूल्यांकन किया: मेडिकल साक्ष्यों के अनुसार भी चोटों की प्रकृति भाले से मेल नहीं खाती. कोर्ट ने माना कि तिकम सिंह पर हमला होते देख उनके पुत्रों को अपने पिता की जान को खतरे की उचित आशंका हुई और आईपीसी की धारा 97 के तहत उन्हें अपने पिता की रक्षा के लिए निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को साक्ष्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित बताते हुए रद्द कर दिया और दोनों अपीलार्थियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया. मामले में तीसरे आरोपी तिकम सिंह की अपील के दौरान ही मृत्यु हो गई थी.
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