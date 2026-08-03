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इलाहाबाद हाईकोर्ट का 30 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में फैसला, तीन आरोपी बरी

गेहूं के खेत में मिले थे सोबरन और अवधेश के शव: 1996 के चर्चित केस में हाईकोर्ट ने निरस्त की उम्रकैद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 30 वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अंतिम बार साथ देखे जाने का आधार सजा के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जब तक कि वह अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से प्रमाणित न हो. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के वर्ष 1996 के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया. मामला 11 दिसंबर 1996 को सोबरन और अवधेश की हत्या से जुड़ा था.

तीन आरोपियों की अपील पर सुनवाई: दोनों के शव गेहूं के खेत में मिले थे. सत्र न्यायालय ने वर्ष 2000 में छह आरोपितों को दंगा और हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अपील लंबित रहने के दौरान तीन आरोपितों की मृत्यु हो गई, जबकि एक को किशोर घोषित किया गया. हाईकोर्ट ने जीवित बचे शिवपाल, नर सिंह उर्फ नैया और धर्मवीर उर्फ धर्मपाल की अपील पर सुनवाई की.

बयानों और साक्ष्यों पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल: अदालत ने पाया कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और "अंतिम बार साथ देखे जाने" के सिद्धांत पर आधारित था. लेकिन जिन गवाहों को अंतिम बार मृतकों के साथ आरोपितों को देखने वाला बताया गया, उनके बयान विश्वसनीय नहीं पाए गए. न्यायालय ने कहा कि यदि इन गवाहों ने वास्तव में मृतकों को आरोपितों के साथ देखा होता, तो वे तत्काल परिजनों या पुलिस को इसकी जानकारी देते. ऐसा न करना उनके बयानों को संदेहास्पद बनाता है.