38 साल पुराना हत्या का मामला; उम्रकैद की सजा पाए 82 साल के अभियुक्त को हाईकोर्ट ने किया बरी

प्रयागराज: 38 साल पुराने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 82 वर्षीय बुजुर्ग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. ओंकार की अपील पर यह फैसला न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने दिया है. बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़, ग्राम सतबारा में 10 फरवरी 1985 की रात विजेंद्र (वीरेंद्र), ओंकार और अजब सिंह उर्फ बाली, रामजी लाल के घर में घुस गए.

इसके बाद ओंकार और बाली ने रामजी लाल के भतीजे राजेंद्र को पकड़ लिया. वीरेंद्र ने कट्टे से राजेंद्र को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ट्रायल कोर्ट ने 2 दिसंबर 1987 को वीरेंद्र, ओंकार तथा अजब सिंह उर्फ बाली को हत्या का दोषी ठहराया और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. याचियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त वीरेंद्र और अजब सिंह उर्फ बाली की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी.