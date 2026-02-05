ETV Bharat / state

100 साल के बुजुर्ग को हाईकोर्ट ने किया बरी; हत्याकांड मामले में मिली थी उम्र कैद

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है. फैसला देते समय कोर्ट ने आरोपी की 100 वर्ष की उम्र को भी ध्यान में रखा. हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा है.

सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने कहा कि जब कोई व्यक्ति जीवन के आखिरी पड़ाव पर कोर्ट के सामने खड़ा होता है, तो दशकों की प्रक्रियात्मक देरी के बाद दंडात्मक परिणामों पर जोर देना न्याय को ऐसे अनुष्ठान में बदलने का जोखिम पैदा करता है, जो अपने मूल उद्देश्य से अलग हो जाता है.

कोर्ट ने कहा कि जब सिस्टम खुद उचित समय के भीतर अंतिम फैसला देने में असमर्थ रहा है, तो राहत देते समय कोर्ट का संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना सही है. कोर्ट ने यह भी कहा कि न्याय अब क्या चाहता है? इसका आकलन करते समय दशकों से आरोपी द्वारा झेली गई चिंता, अनिश्चितता और सामाजिक परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि अपीलकर्ता की उम्र लगभग 100 साल है. उसे सिर्फ उकसाने का रोल दिया गया. यह कहा गया कि मुख्य आरोपी, यानी मैकू, जिसने कथित तौर पर मृतक को गोली मारी थी, उसे पुलिस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया. दूसरी ओर, सरकारी वकील ने आपराधिक अपील का विरोध किया. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि आरोपी अपीलकर्ता अब 100 साल का है.

मामले और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का विश्लेषण करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि दो मुख्य गवाहों की गवाही और अन्य दस्तावेजी सबूत अविश्वसनीय हैं. कोर्ट ने कहा घटना की शुरुआत में विरोधाभास है. कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को संदेह का लाभ मिलना चाहिए. हालांकि बरी सबूतों के आधार पर किया गया.