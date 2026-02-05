100 साल के बुजुर्ग को हाईकोर्ट ने किया बरी; हत्याकांड मामले में मिली थी उम्र कैद
Published : February 5, 2026 at 2:03 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है. फैसला देते समय कोर्ट ने आरोपी की 100 वर्ष की उम्र को भी ध्यान में रखा. हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा है.
सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने कहा कि जब कोई व्यक्ति जीवन के आखिरी पड़ाव पर कोर्ट के सामने खड़ा होता है, तो दशकों की प्रक्रियात्मक देरी के बाद दंडात्मक परिणामों पर जोर देना न्याय को ऐसे अनुष्ठान में बदलने का जोखिम पैदा करता है, जो अपने मूल उद्देश्य से अलग हो जाता है.
कोर्ट ने कहा कि जब सिस्टम खुद उचित समय के भीतर अंतिम फैसला देने में असमर्थ रहा है, तो राहत देते समय कोर्ट का संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना सही है. कोर्ट ने यह भी कहा कि न्याय अब क्या चाहता है? इसका आकलन करते समय दशकों से आरोपी द्वारा झेली गई चिंता, अनिश्चितता और सामाजिक परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि अपीलकर्ता की उम्र लगभग 100 साल है. उसे सिर्फ उकसाने का रोल दिया गया. यह कहा गया कि मुख्य आरोपी, यानी मैकू, जिसने कथित तौर पर मृतक को गोली मारी थी, उसे पुलिस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया. दूसरी ओर, सरकारी वकील ने आपराधिक अपील का विरोध किया. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि आरोपी अपीलकर्ता अब 100 साल का है.
मामले और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का विश्लेषण करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि दो मुख्य गवाहों की गवाही और अन्य दस्तावेजी सबूत अविश्वसनीय हैं. कोर्ट ने कहा घटना की शुरुआत में विरोधाभास है. कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को संदेह का लाभ मिलना चाहिए. हालांकि बरी सबूतों के आधार पर किया गया.
कोर्ट ने यह भी कहा कि धानी राम अब लगभग 100 साल के हैं, जिन्होंने पेंडिंग अपील के साये में बेल पर लगभग 40 साल बिताए हैं. न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है, जो इंसानी हालात से अलग हो. कानून इस सच्चाई से अनजान नहीं हो सकता कि बढ़ती उम्र अपने साथ शारीरिक कमजोरी, निर्भरता और जीवन के सीमित होते दायरे को लाती है.
किस मामले में मिली थी सजा: अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अनुसार 9 अगस्त 1982 को शिकायतकर्ता और उसका भाई (मृतक) घर लौट रहे थे, जब वह मैकू से मिले, जिसके पास बंदूक थी. सत्ती दीन जिसके पास भाला/बल्लम था और अपीलकर्ता धानी राम जिसके पास कुल्हाड़ी/फरसा था.
आरोप है कि सत्ती दीन और धानी राम (अपीलकर्ता) ने मैकू को गुनुआ को मारने के लिए उकसाया, क्योंकि उसने एक बार उसकी पिस्तौल जब्त करवा दी थी. उसकी 6 बीघा जमीन भी ले ली थी. पुरानी दुश्मनी के कारण मैकू ने उस पर गोली चला दी. गोली मृतक की पीठ में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. गोली चलने की आवाज सुनकर 4 लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और बीच-बचाव करने की कोशिश की. हालांकि, आरोपी भाग गए.
जुलाई 1984 में एडिशनल सेशन जज हमीरपुर ने सत्ती दीन और धानी राम को धारा 302 के साथ धारा 34 IPC के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मैकू फरार हो गया. सत्ती दीन की अपील के दौरान ही मौत हो गई. इस तरह हाईकोर्ट के सामने सिर्फ धनी राम ही अकेले जीवित अपीलकर्ता बचे.
