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हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस को लगाई फटकार: गैरकानूनी हिरासत पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार, दिए रिहाई के आदेश

हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस की कस्टडी को बताया अवैध, याची को तुरंत रिहा करने के आदेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को नोएडा पुलिस की कार्यप्रणाली पर बेहद सख्त रुख अपनाया. अदालत ने एक व्यक्ति की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की पीठ ने पुलिस के तरीके को पूरी तरह गैरकानूनी करार दिया. कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के सहायक पुलिस आयुक्त और एसएचओ को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए.