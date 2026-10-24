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30 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला, नियुक्ति अस्थायी तो लिपिक की सेवा समाप्ति का आदेश सही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा के राजकीय मूक-बधिर बालिका विद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत रहे रवींद्र पाल सिंह की सेवा समाप्ति को वैध ठहराया है. न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता ने कहा कि कर्मचारी की नियुक्ति तदर्थ और अस्थायी थी. उसकी सेवा की पुष्टि का कोई आदेश जारी नहीं हुआ था. ऐसे में उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के तहत उसकी सेवा समाप्त की जा सकती थी.

अदालत ने 1995 में दायर याचिका को खारिज कर दिया. हालांकि, अंतरिम आदेश के आधार पर कर्मचारी को दिए गए वेतन की वसूली पर रोक लगा दी. मामले के अनुसार, रवींद्र पाल सिंह को आठ मई 1991 को राजकीय मूक-बधिर बालिका विद्यालय, इटावा में कनिष्ठ लिपिक के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गई थी. नियुक्ति पत्र में स्पष्ट था कि उनकी सेवाएं बिना पूर्व सूचना समाप्त की जा सकती हैं. बाद में 29 सितंबर 1995 को एक महीने का नोटिस देकर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.