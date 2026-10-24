30 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला, नियुक्ति अस्थायी तो लिपिक की सेवा समाप्ति का आदेश सही
अंतरिम आदेश पर नौकरी करते रहे कर्मचारी से वेतन की वसूली नहीं होगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:08 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा के राजकीय मूक-बधिर बालिका विद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत रहे रवींद्र पाल सिंह की सेवा समाप्ति को वैध ठहराया है. न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता ने कहा कि कर्मचारी की नियुक्ति तदर्थ और अस्थायी थी. उसकी सेवा की पुष्टि का कोई आदेश जारी नहीं हुआ था. ऐसे में उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के तहत उसकी सेवा समाप्त की जा सकती थी.
अदालत ने 1995 में दायर याचिका को खारिज कर दिया. हालांकि, अंतरिम आदेश के आधार पर कर्मचारी को दिए गए वेतन की वसूली पर रोक लगा दी. मामले के अनुसार, रवींद्र पाल सिंह को आठ मई 1991 को राजकीय मूक-बधिर बालिका विद्यालय, इटावा में कनिष्ठ लिपिक के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गई थी. नियुक्ति पत्र में स्पष्ट था कि उनकी सेवाएं बिना पूर्व सूचना समाप्त की जा सकती हैं. बाद में 29 सितंबर 1995 को एक महीने का नोटिस देकर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि नियुक्ति स्थायी पद पर हुई थी और चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया था, इसलिए 1975 की नियमावली के तहत सेवा समाप्त नहीं की जा सकती. बिना सुनवाई का अवसर दिए सेवा समाप्त करना संविधान के अनुच्छेद 311(2) का भी उल्लंघन है.
वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि विद्यालय की स्थापना के बाद नियमित नियुक्तियां होने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत कर्मचारी रखे गए थे. याचिकाकर्ता की सेवाओं की कभी पुष्टि नहीं हुई, इसलिए सेवा समाप्ति में कोई अवैधता नहीं है.
तीस साल तक लंबित रही याचिका
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि याचिका दाखिल होने के बाद एक नवंबर 1995 को अंतरिम आदेश पारित कर कर्मचारी को बकाया और नियमित वेतन देने का निर्देश दिया गया था. उस समय याचिका छह महीने में निस्तारित करने की बात भी कही गई थी, लेकिन इसका फैसला करीब 30 साल बाद हुआ. अंतरिम आदेश के कारण याचिकाकर्ता सेवा में बना रहा.
अदालत ने स्पष्ट किया कि स्थायी पद पर तदर्थ नियुक्ति होने मात्र से कर्मचारी को स्थायी सेवा का अधिकार नहीं मिल जाता. सेवा की पुष्टि के लिए औपचारिक आदेश आवश्यक है, चूंकि सेवा समाप्ति का आदेश दंडात्मक प्रकृति का नहीं था, इसलिए सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं था. हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति को 29 सितंबर 1995 से प्रभावी मानते हुए याचिका खारिज कर दी. साथ ही निर्देश दिया कि अंतरिम आदेश के तहत कर्मचारी को दिए गए वेतन की वसूली नहीं की जाएगी.
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