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अश्लील वीडियो वायरल मामले में हाईकोर्ट सख्त, एसएसपी और थाना प्रभारी को किया तलब

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अश्लील वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले की जांच में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और महाराजगंज थाने के प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. एसएसपी के जनसंपर्क अधिकारी को भी अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.



यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सचिन की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया. मामला आजमगढ़ के महाराजगंज थाने का है. आरोपी पर न्याय संहिता की धारा 64(1) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई व 67ए के तहत मुकदमा दर्ज है.

मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि पीड़िता का अश्लील वीडियो ‘राकेश यादव’ नाम की आईडी से सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था. कोर्ट ने पहले विवेचक से यह पता लगाने को कहा था कि राकेश यादव कौन है और वीडियो किसने प्रसारित किया. राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि मोबाइल फोन को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है. केस डायरी में वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति का आईपी पता या अन्य विवरण भी दर्ज नहीं था.

कोर्ट ने विवेचक विनय कुमार मिश्रा के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर 16 सितंबर को हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. बाद में विवेचक ने बताया कि 20 जुलाई 2026 को उनका तबादला उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की सतर्कता शाखा में हो गया था और उन्हें एसएसपी कार्यालय या थाना प्रभारी की ओर से अदालत के आदेश की जानकारी नहीं दी गई थी. कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए गैर-जमानती वारंट वापस ले लिया.