इलाहाबाद हाईकोर्ट से बिजनौर DM के खिलाफ वारंट जारी; अवमानना मामले में जवाब दाखिल न करने पर कोर्ट की सख्ती

डीएम के खिलाफ वारंट जारी. ( Photo Credit; DM X Account and ETV Bharat Archive )

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिजनौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. अवमानना मामले में नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ऑफिस में संपर्क नहीं किया. अपना जवाब भी दाखिल नहीं किया.

कोर्ट ने बिजनौर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को वारंट तामील करने और अगली सुनवाई में कौर की मौजूदगी पक्का करने का आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को होनी है.

जस्टिस मनीष कुमार की सिंगल बेंच ने विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति की ओर से फाइल की गई अवमानना ​​याचिका पर यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने बिजनौर डिस्ट्रिक्ट-लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को 3 महीने के अंदर जाति तय करने का फैसला करने का आदेश दिया था.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ऑर्डर की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई थी. वह कमेटी के चेयरमैन भी हैं. इसके बावजूद, 3 महीने बाद भी उनकी अर्जी पर कोई फैसला नहीं हुआ. पिटीशनर ने मांग की कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोर्ट के इस आदेश की अवमानना ​​के लिए सजा दी जाए.