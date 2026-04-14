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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: गलत कानून के तहत की गई नियुक्तियां रद्द, बर्खास्तगी को ठहराया सही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी संस्थान पर लागू न होने वाले कानून के तहत नियुक्तियां की गई हैं, तो वे अवैध मानी जाएंगी.

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बर्खास्तगी आदेश में कारणों का उल्लेख न होना तकनीकी आधार, मूल नियुक्ति ही अवैध: हाईकोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 10:22 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी ऐसे कानून के तहत की गई नियुक्तियां, जो उस संस्थान पर लागू नहीं होता, वे पूरी तरह रद्द मानी जाएंगी. कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेशों को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि आदेश में बर्खास्तगी के कारणों का उल्लेख नहीं है.

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भले ही अधिकार क्षेत्र की कमी के संबंध में कुछ तर्क दिए गए हों, लेकिन वे कानूनी रूप से महत्वहीन हो जाते हैं. यह बात भलीभांति स्थापित है कि जहां मूल कार्रवाई ही लागू कानून के विपरीत हो, वहां न्यायालय तकनीकी आधारों पर राहत देने के लिए अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा.

अपग्रेड होने के बाद बदला कानूनी दायरा: याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि उनका संस्थान पहले यूपी बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत मान्यता प्राप्त था और उनकी सेवा शर्तें 1978 की नियमावली से नियंत्रित होती थीं. हालांकि, वर्ष 2006 में संस्थान को यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत हाई स्कूल स्तर तक अपग्रेड कर दिया गया था. मामले के तथ्यों के अनुसार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन पदों के विज्ञापन की अनुमति दी थी जो पुराने कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद रिक्त हुए थे. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रबंध समिति ने याचियों को नियुक्ति पत्र जारी किए, लेकिन बाद में एक शिकायत पर हुई जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया.

प्राकृतिक न्याय और प्रक्रिया पर बहस: बर्खास्तगी के इस आदेश को हाईकोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह बिना अधिकार क्षेत्र के किया गया है और इसलिए अवैध है. याचियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और न ही कोई नियमित जांच की गई. उन्होंने दावा किया कि उनकी नियुक्ति उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी और उन्हें हटाना अनुचित है. हालांकि, कोर्ट ने टिप्पणी की कि यहां मुख्य प्रश्न यह नहीं था कि नियुक्ति में किसी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, बल्कि प्रश्न यह था कि क्या सही कानून का पालन किया गया.

गलत नियम से नियुक्ति वैध नहीं: कोर्ट ने कहा कि यदि वे नियम, जिनके तहत नियुक्तियां की गईं, उस संस्थान पर लागू ही नहीं होते थे, तो प्रक्रिया का पालन किया जाना पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाता है. गलत कानूनी दायरे के तहत किसी भी प्रक्रिया को अपनाना अधिकार क्षेत्र की उस बुनियादी कमी को दूर नहीं कर सकता जो संस्थान के अपग्रेड होने से पैदा हुई थी. कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की गलत प्रक्रिया का पालन करने मात्र से अवैध नियुक्तियां वैध नहीं हो जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने भी 'स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी' मामले में साफ कहा है कि कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में की गई नियुक्तियां गैरकानूनी होती हैं.

सुनवाई का मौका देना अब बेमानी: कोर्ट ने कहका कि एक बार जब संस्था को हाई स्कूल स्तर तक अपग्रेड कर दिया गया, तो 1978 के नियम उस संस्था में नियुक्तियों पर लागू नहीं रह गए थे. जब याचियों की नियुक्ति ही संस्था पर लागू होने वाले वर्तमान नियमों के तहत नहीं हुई, तो उन्हें सुनवाई का मौका देने का कोई कानूनी फायदा नहीं था. इस आधार पर हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. कोर्ट के इस निर्णय से साफ हो गया है कि सरकारी या सहायता प्राप्त संस्थानों में नियुक्तियों के लिए सही नियमावली का पालन अनिवार्य है.

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