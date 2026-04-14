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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: गलत कानून के तहत की गई नियुक्तियां रद्द, बर्खास्तगी को ठहराया सही

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी ऐसे कानून के तहत की गई नियुक्तियां, जो उस संस्थान पर लागू नहीं होता, वे पूरी तरह रद्द मानी जाएंगी. कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेशों को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि आदेश में बर्खास्तगी के कारणों का उल्लेख नहीं है.

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भले ही अधिकार क्षेत्र की कमी के संबंध में कुछ तर्क दिए गए हों, लेकिन वे कानूनी रूप से महत्वहीन हो जाते हैं. यह बात भलीभांति स्थापित है कि जहां मूल कार्रवाई ही लागू कानून के विपरीत हो, वहां न्यायालय तकनीकी आधारों पर राहत देने के लिए अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा.

अपग्रेड होने के बाद बदला कानूनी दायरा: याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि उनका संस्थान पहले यूपी बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत मान्यता प्राप्त था और उनकी सेवा शर्तें 1978 की नियमावली से नियंत्रित होती थीं. हालांकि, वर्ष 2006 में संस्थान को यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत हाई स्कूल स्तर तक अपग्रेड कर दिया गया था. मामले के तथ्यों के अनुसार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन पदों के विज्ञापन की अनुमति दी थी जो पुराने कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद रिक्त हुए थे. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रबंध समिति ने याचियों को नियुक्ति पत्र जारी किए, लेकिन बाद में एक शिकायत पर हुई जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया.

प्राकृतिक न्याय और प्रक्रिया पर बहस: बर्खास्तगी के इस आदेश को हाईकोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह बिना अधिकार क्षेत्र के किया गया है और इसलिए अवैध है. याचियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और न ही कोई नियमित जांच की गई. उन्होंने दावा किया कि उनकी नियुक्ति उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी और उन्हें हटाना अनुचित है. हालांकि, कोर्ट ने टिप्पणी की कि यहां मुख्य प्रश्न यह नहीं था कि नियुक्ति में किसी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, बल्कि प्रश्न यह था कि क्या सही कानून का पालन किया गया.