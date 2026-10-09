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दोहरे हत्याकांड में दो दोषियों की फांसी उम्रकैद में बदली, हाईकोर्ट ने दिया पुलिस की लापरवाही पर जांच के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: मुजफ्फरनगर में जमीन की रंजिश में दो लोगों की हत्या और दो अन्य की हत्या की कोशिश के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है. कोर्ट ने दोनों की हत्या और हत्या के प्रयास में दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन शस्त्र अधिनियम के तहत मिली सजा निरस्त कर दी. साथ ही पुलिस अभिलेखों में समय और अन्य विवरणों में हेरफेर को गंभीर मानते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को जांच कराने का निर्देश दिया है. जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्यौरा तीन महीने में हाईकोर्ट के महानिबंधक के समक्ष पेश करना होगा.



न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने शुक्रवार को बरीक और शाहबाद की अपील पर यह फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि मामले में प्राथमिकी घटना के समय दर्ज नहीं हुई थी और विवेचना में गंभीर खामियां थीं. हालांकि, घायल गवाहों के बयानों और चिकित्सकीय साक्ष्यों से दोनों आरोपियों की संलिप्तता साबित होती है.



जमीन की रंजिश में हुआ था हमला अभियोजन के अनुसार, नौ नवंबर 2011 को मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के बरला गांव में खेत की मेड़ पर लगे पॉपलर के पेड़ों को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हुआ था. आरोप था कि बरीक और उसके बेटों ने धारदार हथियारों से मोहम्मद आलिम के परिवार पर हमला कर दिया. इसमें आलिम के बेटे आजाद उर्फ राजा और पिता रियासत उर्फ मुखिया की मौत हो गई. फजरुद्दीन और मुनव्वर उर्फ मोनू घायल हुए थे. सत्र अदालत ने 23 मई 2017 को बरीक और शाहबाद को हत्या और हत्या के प्रयास में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट में इस सजा की पुष्टि के लिए संदर्भ भी आया था.

प्राथमिकी और विवेचना पर उठाए सवाल हाईकोर्ट ने पाया कि प्राथमिकी में फजरुद्दीन को मेरठ रेफर किए जाने का उल्लेख था, जबकि उसका चिकित्सकीय परीक्षण शाम करीब साढ़े छह बजे हुआ था. पुलिस ने रियासत की मौत की जानकारी भी करीब साढ़े सात बजे मिलने की बात कही थी. इसके बावजूद प्राथमिकी में शाम साढ़े पांच बजे दर्ज होने का समय लिखा था. पंचनामा और अन्य अभिलेखों में भी समय तथा घटनास्थल से संबंधित काट-छांट मिली.

पीठ ने कहा कि ये केवल लिखने की मामूली गलतियां नहीं हैं. अभिलेखों में बदलाव से आरोपियों को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का खतरा पैदा होता है. इससे दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवेचना में खामी होने मात्र से आरोपियों को बरी नहीं किया जा सकता. इस मामले में दोनों घायल गवाहों की मौजूदगी उनके चोटिल होने से साबित हुई. उनके बयान और चिकित्सकीय साक्ष्य आरोपियों की भूमिका की पुष्टि करते हैं. हालांकि, पुलिस की ओर से हथियारों की बरामदगी का दावा अदालत में विश्वसनीय रूप से साबित नहीं हुआ.