दोहरे हत्याकांड में दो दोषियों की फांसी उम्रकैद में बदली, हाईकोर्ट ने दिया पुलिस की लापरवाही पर जांच के आदेश
हाईकोर्ट ने कहा- मुकदमे के अभिलेखों में बदलाव महज लिपिकीय गलती नहीं, डीजीपी तीन महीने में जांच रिपोर्ट दें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 8:44 PM IST
प्रयागराज: मुजफ्फरनगर में जमीन की रंजिश में दो लोगों की हत्या और दो अन्य की हत्या की कोशिश के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है. कोर्ट ने दोनों की हत्या और हत्या के प्रयास में दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन शस्त्र अधिनियम के तहत मिली सजा निरस्त कर दी. साथ ही पुलिस अभिलेखों में समय और अन्य विवरणों में हेरफेर को गंभीर मानते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को जांच कराने का निर्देश दिया है. जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्यौरा तीन महीने में हाईकोर्ट के महानिबंधक के समक्ष पेश करना होगा.
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने शुक्रवार को बरीक और शाहबाद की अपील पर यह फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि मामले में प्राथमिकी घटना के समय दर्ज नहीं हुई थी और विवेचना में गंभीर खामियां थीं. हालांकि, घायल गवाहों के बयानों और चिकित्सकीय साक्ष्यों से दोनों आरोपियों की संलिप्तता साबित होती है.
जमीन की रंजिश में हुआ था हमला
अभियोजन के अनुसार, नौ नवंबर 2011 को मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के बरला गांव में खेत की मेड़ पर लगे पॉपलर के पेड़ों को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हुआ था. आरोप था कि बरीक और उसके बेटों ने धारदार हथियारों से मोहम्मद आलिम के परिवार पर हमला कर दिया. इसमें आलिम के बेटे आजाद उर्फ राजा और पिता रियासत उर्फ मुखिया की मौत हो गई. फजरुद्दीन और मुनव्वर उर्फ मोनू घायल हुए थे. सत्र अदालत ने 23 मई 2017 को बरीक और शाहबाद को हत्या और हत्या के प्रयास में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट में इस सजा की पुष्टि के लिए संदर्भ भी आया था.
प्राथमिकी और विवेचना पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने पाया कि प्राथमिकी में फजरुद्दीन को मेरठ रेफर किए जाने का उल्लेख था, जबकि उसका चिकित्सकीय परीक्षण शाम करीब साढ़े छह बजे हुआ था. पुलिस ने रियासत की मौत की जानकारी भी करीब साढ़े सात बजे मिलने की बात कही थी. इसके बावजूद प्राथमिकी में शाम साढ़े पांच बजे दर्ज होने का समय लिखा था. पंचनामा और अन्य अभिलेखों में भी समय तथा घटनास्थल से संबंधित काट-छांट मिली.
पीठ ने कहा कि ये केवल लिखने की मामूली गलतियां नहीं हैं. अभिलेखों में बदलाव से आरोपियों को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का खतरा पैदा होता है. इससे दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवेचना में खामी होने मात्र से आरोपियों को बरी नहीं किया जा सकता. इस मामले में दोनों घायल गवाहों की मौजूदगी उनके चोटिल होने से साबित हुई. उनके बयान और चिकित्सकीय साक्ष्य आरोपियों की भूमिका की पुष्टि करते हैं. हालांकि, पुलिस की ओर से हथियारों की बरामदगी का दावा अदालत में विश्वसनीय रूप से साबित नहीं हुआ.
मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा
हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों को मृतक आजाद और रियासत के परिजनों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. दोनों घायलों फजरुद्दीन और मुनव्वर को भी 50-50 हजार रुपये देने होंगे. यह राशि छह महीने के भीतर अदा करनी होगी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर को पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया है.
डीजीपी कराएंगे पुलिसकर्मियों के आचरण की जांच
कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को एसएसआई भारत लाल शाह, उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक अनिल कुमार सागर और अभिलेख तैयार करने या उनमें बदलाव के लिए जिम्मेदार अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कराने का निर्देश दिया है. जांच अधिकारी मुजफ्फरनगर जिले में तैनात नहीं होगा और उसका पद पुलिस अधीक्षक से नीचे का नहीं होगा.
जांच में संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा. गड़बड़ी मिलने पर विभागीय कार्रवाई और अपराध बनता पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को सभी जिलों में प्राथमिकी दर्ज करने, सूचना मिलने और पंचनामा तैयार करने का समय सही ढंग से दर्ज करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार करने को भी कहा है.
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