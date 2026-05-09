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करनाल के सभी वाटर ब्लॉक डार्क जोन में, 51 साल में जिले का वाटर लेवल 14.79 मीटर नीचे गिर

हरियाणा में भूजल संकट ( ETV Bharat )

साल 1974 में जहां पानी मात्र 6.19 मीटर पर था, वह 2025 तक गिरकर 21.38 मीटर पर पहुंच गया है. पिछले 25 वर्षों में जलस्तर में 4 गुना गिरावट दर्ज की गई है, जो यह बताती है कि शहरीकरण और गहन कृषि ने पाताल का पानी भी सोख लिया है.​

डार्क जोन की ओर बढ़ रहा करनाल का ग्राउंड वाटर लेवल (ETV Bharat)

डार्क जोन का बढ़ता दायरा: ​हरियाणा के 146 ब्लॉकों में से 91 ब्लॉक का 'डार्क जोन' में तब्दील होना यह दर्शाता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्भरण करने की तुलना में उनका दोहन कहीं अधिक तेजी से कर रहे हैं.

करनालः ​ हरियाणा जो अपनी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, आज एक अदृश्य लेकिन भयावह संकट की दहलीज पर खड़ा है. ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग विभाग की हालिया रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि प्रदेश का 'वॉटर टेबल' अब जीवन रेखा नहीं बल्कि एक 'अलार्मिंग बेल' बन चुका है. करनाल जिले के सभी ब्लॉक करनाल, इंद्री, नीलोखेड़ी, निसिंग, असंध, घरौंडा, कुंजपुरा और मुनक डार्क जोन में आ गए हैं. 51 साल में करनाल जिले का वाटर लेवल 14.79 मीटर नीचे गिर गया है. जून 1974 में वाटर लेवल 6.19 मीटर था. जून 2025 में वाटर लेवल 20.98 मीटर पर पहुंच गया है.

डॉ. महावीर (सिंचाई विभाग) का विश्लेषण प्रदेश की एक विचित्र भौगोलिक समस्या को उजागर करता है. हरियाणा इस समय दो अलग-अलग चुनौतियों से जूझ रहा है:

​उत्तरी हरियाणा (करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला): यहां मीठे पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे वॉटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है. ​दक्षिणी व मध्य हरियाणा (रोहतक, झज्जर, सोनीपत): यहां समस्या 'वॉटर लॉगिंग' और खारे पानी की है. खारा पानी ऊपर आने से जमीन बंजर होने का खतरा बढ़ गया है.

​असंतुलन के प्रमुख कारण: इस संकट के पीछे प्रकृति से ज्यादा मानवीय और प्रबंधन संबंधी कारण जिम्मेदार हैं.

फसल चक्र: धान जैसी अधिक पानी खपत वाली फसलों पर अत्यधिक निर्भरता. जनसंख्या का बोझ: बढ़ती आबादी के कारण घरेलू पानी की मांग में बेतहाशा वृद्धि. ​कंक्रीट का जंगल: शहरीकरण के कारण वर्षा जल का जमीन के अंदर जाना लगभग बंद हो गया है.





​समाधान की दिशा और सरकारी प्रयास

सरकार अटल भूजल योजना और माइक्रो इरिगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) के माध्यम से स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है.

​सूक्ष्म सिंचाई: 'ड्रिप' और 'स्प्रिंकलर' सिंचाई को अपनाकर पानी की बर्बादी को 40-50% तक कम किया जा सकता है.

'ड्रिप' और 'स्प्रिंकलर' सिंचाई को अपनाकर पानी की बर्बादी को 40-50% तक कम किया जा सकता है. फसल विविधीकरण: 'मेरा पानी-मेरी विरासत' जैसी योजनाओं के जरिए किसानों को धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना अनिवार्य है.





51 वर्ष का भूमिगत वाटर लेवल टेबल

करनाल में भूमिगत वाटर लेवल टेबल (मीटर में) वाटर ब्लॉक जून 1974 जून 2025 करनाल 8.23 16.32 घरौंडा 5.80 23.77 नीलोखेड़ी 6. 81 27.29 असंध 5.36 28.41 निसिंग 5.23 29.03 इंद्री 8.49 12.45 कुंजपुरा 5.23 9.69 मुनक 4.38 20.84 जिले का औसत 6.19 20.98

'डार्क जोन' में तब्दील हो सकता है हरियाणा: भूजल का गिरता स्तर केवल सिंचाई विभाग की फाइलों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का सवाल है. रिपोर्ट के अनुसार, यदि अगले कुछ वर्षों में रैन वॉटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण को अनिवार्य नहीं बनाया गया, तो 'डार्क जोन' का यह दायरा पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लेगा. सरकार की नीतियों के साथ-साथ अब जनता की भागीदारी ही इस 'अलार्मिंग कंडीशन' को बदल सकती है.

'डार्क जोन' क्या हैः 'डार्क जोन' उन इलाकों या ब्लॉकों को कहा जाता है जहाँ भूजल का दोहन, उसके पुनर्भरण की तुलना में बहुत अधिक होता है। आसान शब्दों में, जितना पानी बारिश या अन्य स्रोतों से ज़मीन के नीचे वापस जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मशीनों और ट्यूबवेलों द्वारा बाहर निकाला जा रहा है।

​डार्क जोन के मापदंड इस प्रकार हैं

​तकनीकी परिभाषा: ​भारत सरकार का केंद्रीय भूजल बोर्ड और हरियाणा सरकार अब 'डार्क जोन' की जगह 'ओवर-एक्सप्लॉइटेड' शब्द का उपयोग करते हैं.

​डार्क जोन: जब भूजल निकासी की दर 100% से अधिक हो जाती है. इसका मतलब है कि इलाके का 'वॉटर बैंक अकाउंट' घाटे में है.

क्रिटिकल : जहां दोहन 90% से 100% के बीच हो.

​सेमी-क्रिटिकल : जहां दोहन 70% से 90% के बीच हो.

​सुरक्षित: जहां दोहन 70% से कम हो.