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सर्व आदिवासी समाज झीरम कांड के फैसले से नाखुश, चंदा इकट्ठा करके कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला

सर्व आदिवासी समाज ने झीरमकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने का विरोध किया है.

All tribal communities unhappy
सर्व आदिवासी समाज झीरम कांड के फैसले से नाखुश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2026 at 2:41 PM IST

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जगदलपुर : 25 मई 2013 को दरभा के झीरम घाटी में घटे नक्सल मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है.इस फैसले को लेकर बस्तर में विरोध के स्वर उठने लगे हैं. आदिवासी समाज ने जगदलपुर के परपा में स्थित कोया कुटमा भवन में बैठक की और इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव रखा. सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने फैसले पर विरोध जताया.

आदिवासी समाज ने माना निर्दोष
सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर का कहना है कि जिन 10 लोगों को अदालत ने झीरम घाटी मामले में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है, वे निर्दोष हैं और उनका नक्सल संगठन से कोई संबंध नहीं था. ये लोग अपने घरेलू और रोजमर्रा के कामकाज के जरिए जीवन-यापन कर रहे थे. इसी दावे को लेकर अब आदिवासी समाज मामले को उच्च न्यायालय और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रहा है.

All tribal communities unhappy
सर्व आदिवासी समाज झीरम कांड के फैसले से नाखुश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सर्व आदिवासी समाज झीरम कांड के फैसले से नाखुश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फैसले के विरोध में बस्तर संभाग में बड़े स्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा. समाज की ओर से इस कानूनी लड़ाई और आगे की गतिविधियों के लिए बस्तर संभाग के प्रत्येक घर से 20-20 रुपये का सहयोग जुटाया जाएगा. क्योंकि समाज इन लोगों को निर्दोष मानता है और इसी आधार पर अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है- प्रकाश ठाकुर, संभागीय अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज

All tribal communities unhappy
चंदा इकट्ठा करके कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कब हुआ था झीरम कांड ?
दरअसल 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर माओवादी हमला हुआ था. इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार समेत कई प्रमुख नेताओं सहित 29 लोगों की मौत हुई थी. घटना के बाद मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी. और लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद 5 सितंबर 2026 को अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया. इसके बाद 16 सितंबर 2026 को अदालत ने सभी 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. जिसकी पुष्टि हाई कोर्ट करेगी.

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