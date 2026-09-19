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सर्व आदिवासी समाज झीरम कांड के फैसले से नाखुश, चंदा इकट्ठा करके कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला

जगदलपुर : 25 मई 2013 को दरभा के झीरम घाटी में घटे नक्सल मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है.इस फैसले को लेकर बस्तर में विरोध के स्वर उठने लगे हैं. आदिवासी समाज ने जगदलपुर के परपा में स्थित कोया कुटमा भवन में बैठक की और इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव रखा. सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने फैसले पर विरोध जताया.

आदिवासी समाज ने माना निर्दोष

सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर का कहना है कि जिन 10 लोगों को अदालत ने झीरम घाटी मामले में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है, वे निर्दोष हैं और उनका नक्सल संगठन से कोई संबंध नहीं था. ये लोग अपने घरेलू और रोजमर्रा के कामकाज के जरिए जीवन-यापन कर रहे थे. इसी दावे को लेकर अब आदिवासी समाज मामले को उच्च न्यायालय और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रहा है.