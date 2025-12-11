ETV Bharat / state

हिमाचल में नए साल पर आने वाले पर्यटकों को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं, बर्फबारी के दौरान नहीं होगी परेशानी

नए साल पर हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए शासन और प्रशासन के द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं.

stakeholders meeting in Shimla
शिमला में सभी पर्यटन हितधारकों की बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 9:17 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए साल का जश्न मनाने पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए इस बार इंतजाम पहले से कहीं बेहतर बनाने की तैयारी है. राज्य सरकार और प्रशासन ने दिसंबर महीने में संभावित बर्फबारी को देखते हुए पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं को दुरुस्त करने के व्यापक प्रबंध करने में जुटा है. ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. इसको लेकर गुरुवार (11 दिसंबर) को पर्यटन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय की ओर से जिला शिमला में सभी पर्यटन हितधारकों की एक बैठक आयोजित की गई.

हितधारकों ने दिए ये सुझाव

अस बैठक में पर्यटन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया ने बताया कि, "बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की ओर से पर्यटन की दृष्टि से जो पहल की जा रही है, उसके बारे में सभी से विचार-विमर्श करना है. सभी हितधारकों को अपने सुझाव देने की पहल का स्वागत किया और सभी जिला के पर्यटन विकास अधिकारियों के साथ जुड़कर काम करने को कहा गया है."

वहीं, इस दौरान सभी हितधारकों में अपने सुझाव भी दिए. जिसमें बलदेव ठाकुर ने कहा कि, कुफरी में वन क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित कुछ क्रिया-कलाप हो रहे हैं, जिनको रेगुलेशन में लाना जरूरी है. इसी तरह हितधारक संजय ठाकुर ने कहा कि, ब्लाॅगर के नकारात्मक प्रचार के बारे में विभाग को हस्तक्षेप करना चाहिए. इसके अलावा हितधारकों की ओर से फोटोग्राफर और गाइड को जैकेट देने की मांग की गई, जिससे उनकी पहचान की जा सके.

stakeholders meeting in Shimla
शिमला में सभी पर्यटन हितधारकों की बैठक (ETV Bharat)

बर्फबारी में न हो परेशानी

पर्यटन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया ने कहा कि, पर्यटकों के लिए जिला शिमला आगमन को सुगम और बेहतरीन बनाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा. सभी हितधारकों से बर्फ़बारी के दौरान पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं और हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया गया है. वहीं, जिला पर्यटन विकास अधिकारी जगदीश शर्मा ने कहा कि, सभी पर्यटन हितधारकों की ऑनलाइन एकीकरण की पहल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट ऑनलाइन पोर्टल बनाने वालों की भागीदारी रहेगी. इसके लिए जरूरी है कि पर्यटक स्थानीय लोगों और पुलिस के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न करें. अगर ऐसा करते हैं तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी.

TOURISTS IN SHIMLA
NEW YEAR CELEBRATION
TOURISTS IN HIMACHAL
हिमाचल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन
