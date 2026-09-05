किन्नौर कांग्रेस में फिर बवाल, पीसीसी चीफ ने भंग की ब्लॉक कमेटियां, कैबिनेट मंत्री जगत नेगी भी रहे हैं मुखर
किन्नौर की तीनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के साथ जिला कांग्रेस कमेटी भंग. निगम भंडारी अपने पद पर बने रहेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 10:29 PM IST
शिमला: किन्नौर कांग्रेस में संगठन को लेकर चल रही खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है. करीब ढाई महीने पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निगम भंडारी की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट मंत्री एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की नाराजगी की चर्चाओं के बाद अब पार्टी हाईकमान ने किन्नौर के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा फैसला लिया है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हिमाचल प्रभारी एवं पूर्व सांसद रजनी पाटिल की स्वीकृति से किन्नौर की तीनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों कल्पा, निचार और पूह के साथ जिला कांग्रेस कमेटी को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. लेकिन जगत नेगी के साथ हुए मतभेद के बाद भी निगम भंडारी अपने पद पर बने रहेंगे. इस फैसले ने किन्नौर कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेदों और नेतृत्व को लेकर खींचतान को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है.
खास बात यह है कि किन्नौर में संगठन को लेकर असंतोष का यह मामला अचानक सामने नहीं आया है. जिला कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर निगम भंडारी की नियुक्ति के समय भी पार्टी के भीतर मतभेदों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब रही थी. उस दौरान कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की कथित नाराजगी ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए थे. अब ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक पूरी कांग्रेस कमेटी को भंग किए जाने के बाद माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व किन्नौर में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में है. हालांकि, कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर किसी एक नेता के खिलाफ कार्रवाई के बजाय संगठन के भीतर मौजूद मतभेदों को दूर करने की कवायद बताया है.
बने रहेंगे अध्यक्ष
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के मुताबिक, किन्नौर की लीडरशिप कुछ मतभेदों के कारण खुश नहीं थी. इसी को देखते हुए संगठन को भंग करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष पहले की तरह बने रहेंगे. लेकिन कार्यकारिणी को भंग किया गया है. ऐसे में नए सिरे से पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी.
बता दें कि राजनीतिक रूप से भी यह फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि किन्नौर कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का प्रभाव लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है. ऐसे में जिला और ब्लॉक स्तर के संगठन को भंग करने के बाद होने वाला नया गठन पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन के लिहाज से भी देखा जाएगा. अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए संगठन में किन चेहरों को जगह मिलती है और क्या कांग्रेस नेतृत्व जगत नेगी समेत किन्नौर के प्रमुख नेताओं के बीच बेहतर समन्वय कायम कर पाएगा?
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