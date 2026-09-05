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किन्नौर कांग्रेस में फिर बवाल, पीसीसी चीफ ने भंग की ब्लॉक कमेटियां, कैबिनेट मंत्री जगत नेगी भी रहे हैं मुखर

शिमला: किन्नौर कांग्रेस में संगठन को लेकर चल रही खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है. करीब ढाई महीने पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निगम भंडारी की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट मंत्री एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की नाराजगी की चर्चाओं के बाद अब पार्टी हाईकमान ने किन्नौर के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा फैसला लिया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हिमाचल प्रभारी एवं पूर्व सांसद रजनी पाटिल की स्वीकृति से किन्नौर की तीनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों कल्पा, निचार और पूह के साथ जिला कांग्रेस कमेटी को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. लेकिन जगत नेगी के साथ हुए मतभेद के बाद भी निगम भंडारी अपने पद पर बने रहेंगे. इस फैसले ने किन्नौर कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेदों और नेतृत्व को लेकर खींचतान को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है.

किन्नौर कांग्रेस कमेटी भंग (Himachal Congress)

खास बात यह है कि किन्नौर में संगठन को लेकर असंतोष का यह मामला अचानक सामने नहीं आया है. जिला कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर निगम भंडारी की नियुक्ति के समय भी पार्टी के भीतर मतभेदों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब रही थी. उस दौरान कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की कथित नाराजगी ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए थे. अब ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक पूरी कांग्रेस कमेटी को भंग किए जाने के बाद माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व किन्नौर में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में है. हालांकि, कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर किसी एक नेता के खिलाफ कार्रवाई के बजाय संगठन के भीतर मौजूद मतभेदों को दूर करने की कवायद बताया है.