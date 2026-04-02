CSJMU में छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास का मामला; आरोपी तीनों आरोपी छात्र निलंबित, जांच के लिए कमेटी गठित
चीफ प्रॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि एक महिला प्रोफेसर की देखरेख में आंतरिक कमेटी बना दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 10:50 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 10:59 PM IST
कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कैंपस में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर कड़ा एक्शन लेते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी छात्रों को सस्पेंड कर दिया है और कैंपस में उनकी एंट्री बैन कर दी है. पुलिस ने भी तीनों छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
घटना बीते 16 मार्च की बताई जा रही है. छात्रा का आरोप है कि आरोपी छात्रों ने उसे खाने के बहाने बुलाया और विभाग के ही एक सुनसान कमरे में ले गए. छात्रा का आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता और दुष्कर्म का प्रयास किया.
आरोप है कि छात्रा ने जब शोर मचाया तो पकड़े जाने के डर से आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए. आरोप है कि घटना के बाद से आरोपी छात्र लगातार उसको डरा-धमका रहे थे, जिससे वह काफी घबरा गई थी. कई दिनों तक चुप रहने के बाद छात्रा ने हिम्मत जुटाई और अपने माता-पिता को पूरी बात बताई. इसके बाद परिजनों ने कुलपति और रजिस्ट्रार से मिलकर शिकायत की गई.
यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए एक महिला प्रोफेसर की देखरेख में आंतरिक कमेटी बना दी है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह साफ हो सके कि उस वक्त आरोपी वहां मौजूद थे या नहीं. प्रॉक्टोरियल बोर्ड का कहना है कि कैंपस में सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि तीनों छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है.
एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार के अनुसार मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई जारी है. यूनिवर्सिटी के प्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी ने जांच कमेटी को एक हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर आरोप सही साबित हुए, तो आरोपियों को हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा. फिलहाल कैंपस में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है.
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