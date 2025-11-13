ETV Bharat / state

GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में अब सभी जांच सुविधाएं; महंगी दवाएं भी सस्ते दरों पर मिलेंगी

कानपुर: गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में मरीजों को जांच कराने के लिए अस्पताल से बाहर नहीं जाना होगा. सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में ही मरीजों के लिए टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी. इसके लिए जमीन चिन्हित हो गई है. इसे एक महीने में ही शुरू कर दिया जाएगा. इससे कानपुर और आसपास के जिलों से आने वाले लाखों मरीजों को फायदा होगा.

निमहैंस बेंगलुरु समेत अन्य संस्थानों से करार: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डा. संजय काला ने बताया कि सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में कई ऐसे मरीज आते हैं, जिनकी जांच शहर में हो पाना संभव नहीं है. इसलिए यहां से सैंपल निमहैंस बेंगलुरु भेजे जाते हैं.

हालांकि, अब मेडिकल कॉलेज निमहैंस से करार करेगा. साथ ही अन्य जांच संबंधी संस्थानों से भी करार की योजना बनी है. निमहैंस बेंगलुरु में जेनेटिक्स टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्कोपी, इम्यूनोहिस्टोकेमेस्ट्री, नर्व की बायोप्सी, न्यूरोपैथोलॉजी से जुड़ी जांच होती है.

अस्पताल के प्रभारी डा. मनीष सिंह ने बताया कि निमहैंस बेंगलुरु की जांच रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल चुकी है. जैसे ही हमारे सामने मरीज की रिपोर्ट आती है, तो फौरन हम इलाज के लिए डिसीजन ले लेते हैं.