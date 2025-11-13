ETV Bharat / state

GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में अब सभी जांच सुविधाएं; महंगी दवाएं भी सस्ते दरों पर मिलेंगी

जल्द ही जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का निमहैंस बेंगलुरु के साथ करार होगा. गंभीर जांच की सैंपलिंग रिपोर्ट जल्द मिलेगी.

अब मरीजों की दौड़भाग होगी खत्म.
अब मरीजों की दौड़भाग होगी खत्म. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 11:05 AM IST

2 Min Read
कानपुर: गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में मरीजों को जांच कराने के लिए अस्पताल से बाहर नहीं जाना होगा. सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में ही मरीजों के लिए टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी. इसके लिए जमीन चिन्हित हो गई है. इसे एक महीने में ही शुरू कर दिया जाएगा. इससे कानपुर और आसपास के जिलों से आने वाले लाखों मरीजों को फायदा होगा.

निमहैंस बेंगलुरु समेत अन्य संस्थानों से करार: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डा. संजय काला ने बताया कि सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में कई ऐसे मरीज आते हैं, जिनकी जांच शहर में हो पाना संभव नहीं है. इसलिए यहां से सैंपल निमहैंस बेंगलुरु भेजे जाते हैं.

हालांकि, अब मेडिकल कॉलेज निमहैंस से करार करेगा. साथ ही अन्य जांच संबंधी संस्थानों से भी करार की योजना बनी है. निमहैंस बेंगलुरु में जेनेटिक्स टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्कोपी, इम्यूनोहिस्टोकेमेस्ट्री, नर्व की बायोप्सी, न्यूरोपैथोलॉजी से जुड़ी जांच होती है.

अस्पताल के प्रभारी डा. मनीष सिंह ने बताया कि निमहैंस बेंगलुरु की जांच रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल चुकी है. जैसे ही हमारे सामने मरीज की रिपोर्ट आती है, तो फौरन हम इलाज के लिए डिसीजन ले लेते हैं.

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डा. संजय काला. (Video Credit: ETV Bharat)

सस्ती दरों पर होगी जांच: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डा. संजय काला ने बताया सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में खून से संबंधित सभी तरह की जांच होंगी. इसके अलावा केएफटी, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, रेडियोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी समेत अन्य बीमारियों से संबंधित जांच सस्ती और सरकारी दर पर मुहैया कराई जाएगी.

हर तरह की दवाएं मिलेंगी: प्राचार्य ने बताया कि सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में महंगी से महंगी दवाओं की मदद से मरीजों का इलाज किया जाता है. हालांकि, मरीजों या तीमारदारों को दवाओं के लिए बहुत अधिक पेमेंट नहीं करना होता है. अस्पताल में ही जन औषधि केंद्र, अमृता फार्मेसी जैसे केंद्र बने हैं.

इनसे मरीजों को सस्ती दरों पर दवाइयां मिल जाती हैं. उन्होंने कहा कि अब मरीजों और तीमारदारों को जब दवाइयों का पर्चा दिया जाएगा, तो उसमें लिखा होगा कि दलालों से दूरी बनाकर रखें.

TAGGED:

SUPER SPECIALITY HOSPITAL KANPUR
KANPUR GSVM MEDICAL COLLEGE NEWS
GSVM SUPER SPECIALITY TESTS KANPUR
KANPUR MEDICAL COLLEGE FACILITIES
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

