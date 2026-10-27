चक्रवात ‘अर्नब’ के खतरे को देखते हुए रांची-जमशेदपुर में दो दिन स्कूल बंद, केजी से 12वीं तक की पढ़ाई स्थगित
चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव को लेकर आगामी दो दिन के लिए रांची में सभी स्कूल बंद रहेंगे. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 7:25 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:56 PM IST
रांचीः चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है. जिला के सभी सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में 28 और 29 अक्टूबर को केजी से 12वीं तक की कक्षाओं में पठन-पाठन स्थगित रहेगा. इसमें अल्पसंख्यक विद्यालय भी शामिल हैं.
भारत मौसम विज्ञान केंद्र, झारखंड के पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. रांची को ऑरेंज जोन में चिह्नित किया गया है. मौसम की संभावित गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत यह निर्णय लिया है.
जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दो दिनों तक विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं नहीं चलेंगी. हालांकि, यदि किसी निजी विद्यालय में पहले से परीक्षा निर्धारित है, तो विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर पर निर्णय ले सकेगा. ऐसी स्थिति में संबंधित स्कूल को जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी. इस व्यवस्था के तहत पहले से निर्धारित परीक्षाओं को लेकर विद्यालय प्रबंधन को निर्णय लेने की छूट दी गई है.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कक्षाएं स्थगित रहने के बावजूद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को निर्धारित दोनों दिनों में स्कूल आना होगा. उन्हें विद्यालय में उपस्थित रहकर गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना होगा. वहीं, सभी सरकारी और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी. इस प्रकार विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं बंद रहेंगी, लेकिन शिक्षकों को विद्यालय से संबंधित कार्यों के लिए उपस्थित रहना अनिवार्य होगा.
मौसम की चेतावनी को देखते हुए फैसला
मौसम विभाग के पूर्वानुमान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई है. ऐसे में विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों और मौसम से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है. जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों से मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान देने तथा आवश्यक सतर्कता बरतने की अपील की है. साथ ही सभी से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.
जलजमाव और पेड़ गिरने की स्थिति से निपटने की तैयारी
चक्रवात ‘अर्नब’ के संभावित प्रभाव और मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए रांची नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका के बीच निगम की संबंधित शाखाओं को अगले तीन दिनों तक 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है. शहर के सभी 53 वार्डों में आपात स्थिति से निपटने के लिए चार जोन बनाए गए हैं। प्रत्येक जोन में दो क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) तैनात रहेंगी.
जलजमाव, पेड़ गिरने और जलनिकासी से जुड़ी समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई के लिए आवश्यक मशीनरी और संसाधन भी तैयार रखने को कहा गया है. मंगलवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों और शाखाओं के साथ बैठक हुई. इसमें मौसम की संभावित स्थिति की समीक्षा करते हुए सफाई, परिवहन और हॉर्टिकल्चर शाखा को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया. रात के समय भी आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष टीमों की तैनाती की जाएगी.
नगर निगम की ओर से निचले इलाकों और जलजमाव की आशंका वाले क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी. नदियों और बड़े नालों के जलस्तर पर भी नजर रखने का निर्देश दिया गया है. सभी जोनल सुपरवाइजर और वार्ड सुपरवाइजर अपने-अपने क्षेत्रों में नालियों की विशेष सफाई सुनिश्चित करेंगे, ताकि भारी बारिश के दौरान जलनिकासी बाधित नहीं हो. झुके और कमजोर पेड़ों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
तीन शिफ्ट में काम करेगी हॉर्टिकल्चर टीम
पेड़ गिरने से उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए हॉर्टिकल्चर शाखा की टीमें तीन शिफ्ट में काम करेंगी. प्रत्येक जोन में सफाई और हॉर्टिकल्चर शाखा की एक-एक नाइट टीम भी तैनात रहेगी. जेसीबी, सुपर सकर मशीन, स्किड लोडर और मोटर पंप सहित आवश्यक उपकरण तैयार रखने का निर्देश दिया गया है. संसाधनों का जोनवार वितरण होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई की जा सके.
24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम
नगर निगम का टोल फ्री कंट्रोल रूम नंबर 1800-570-1235 अगले तीन दिनों तक 24 घंटे सक्रिय रहेगा. जलजमाव, पेड़ गिरने या अन्य आपात स्थिति की सूचना मिलने पर संबंधित टीमों को भेजकर कार्रवाई की जाएगी. निगम ने नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश और तेज हवाओं के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. निचले इलाकों में रहने वाले परिवार सतर्क रहें और पेड़ों, बिजली के खंभों, नदियों तथा नालों के आसपास जाने से बचें.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए नगर निगम पूरी तरह अलर्ट है. सभी संबंधित शाखाओं, टीमों और आवश्यक संसाधनों को तैयार रखा गया है. चार जोन में क्विक रिस्पांस टीमों की तैनाती के साथ जलजमाव और पेड़ गिरने जैसी परिस्थितियों से निपटने की व्यवस्था की गई है. कंट्रोल रूम के माध्यम से शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. नागरिकों से अपील है कि वे सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में निगम के टोल फ्री नंबर पर सूचना दें.
जमशेदपुर में भी दो दिन बंद रहेंगे स्कूल
चक्रवाती तूफान अर्णब को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने 28 और 29 अक्टूबर को सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है. इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत संचालित सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में नर्सेरी से 12 तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य दिनांक 28 एवं 29 अक्टूबर को स्थगित रहेंगे.
बता दें कि भारत मौसम विज्ञान केंद्र झारखंड रांची के पूर्वानुमान के द्वारा झारखंड के विभिन्न जिलों में चक्रवात ‘अर्णब’ एवं भारी बारिश की चेतावनी देते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी गयी है. इधर पूर्वी सिंहभूम जिला को ऑरेंज जोन की श्रेणी में चिह्नित करते हुए तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त किया गया है.
इसको लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा–34 के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत संचालित सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में प्रवेश वर्ग से वर्ग 12 तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य दिनांक 28 एवं 29 अक्टूबर को स्थगित रहेंगे.
अगर निजी विद्यालयों में पूर्व से परीक्षा निर्धारित हो तो विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर से स्वयं निर्णय ले सकते हैं. सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित एवं निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षिका विद्यालय में उपस्थित होकर गैर शैक्षणिक कार्यों का संपादन करेंगे.
चक्रवात अर्णब को लेकर देवघर जिला प्रशासन अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र और संभावित चक्रवात के खतरे को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. 29 और 30 अक्टूबर को बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी रखने का निर्देश दिया है.
देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने प्रखंड, पंचायत और नगर निकाय स्तर के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नगर निकाय के अधिकारियों को जलजमाव की आशंका वाले निचले इलाकों पर लगातार नजर रखने को कहा गया है.
वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी-तूफान के दौरान पेड़ या बिजली के खंभे गिरने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को जरूरी उपकरणों के साथ तैयार रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि सड़कों पर यातायात बाधित होने की स्थिति में जल्द कार्रवाई की जा सके.
बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश
संभावित चक्रवात के दौरान बिजली व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. उपायुक्त ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि आंधी-तूफान के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने पर जल्द से जल्द उसे बहाल किया जाए. इसके लिए अतिरिक्त मानव संसाधन और तकनीकी टीमों को तैयार रखने को कहा गया है.
वहीं, स्वास्थ्य विभाग को भी आवश्यक तैयारियां पूरी रखने का निर्देश दिया गया है. देवघर एयरपोर्ट पर विमानों के सुरक्षित परिचालन को लेकर मौसम विभाग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा गया है, ताकि मौसम की स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा सकें.
शिक्षा विभाग के लिए भी जारी किए गए निर्देश
इसके अलावा शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को भी यह निर्देश दिया गया है यदि अत्यधिक बारिश या फिर आंधी तूफान जिला में देखे जाते हैं तो त्वरित आदेश के साथ स्कूलों को भी बंद कर दिया जाएगा. हालांकि अभी तक स्कूलों को बंद करने का कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है.
एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे रहेगी मुस्तैद
बारिश और संभावित चक्रवात के खतरे को देखते हुए देवघर स्थित एनडीआरएफ की टीम सहित सभी स्थानीय राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है. एनडीआरएफ की दो टीमों को विशेष रूप से 24 घंटे मुस्तैद रहने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके.
बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के चक्रवात में बदलने की आशंका जताई जा रही है. इसके संभावित प्रभाव को देखते हुए झारखंड के विभिन्न जिलों में सतर्कता बरती जा रही है. देवघर जिला प्रशासन भी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों में जुटा है.
इसे भी पढ़ें- चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर रांची में 28 से 30 अक्टूबर तक अलर्ट, डीसी कार्यालय से जारी हुए कई दिशा-निर्देश
इसे भी पढ़ें- चक्रवाती तूफान अर्नब 24 घंटे तक आंध्रप्रदेश में मचाएगा तबाही, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां
इसे भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब का मंडराया खतरा, दर्जनों जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट