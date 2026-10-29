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गोरखपुर: PET परीक्षा के चलते 30 अक्टूबर को सभी स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET)-2026 की परीक्षा की वजह से जनपद में 30 अक्टूबर को एक दिन का शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है. इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र त्रिपाठी ने निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रबंधकों को कहा गया है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाए.

दरअसल, गोरखपुर जनपद में पीईटी-2026 की परीक्षा के लिए कुल 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर 23 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मौजूदगी को देखते हुए परीक्षा के दौरान बेहतर व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है. इसलिए परीक्षा तिथि पर शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है, ताकि संबंधित शैक्षणिक संस्थानों और परीक्षा व्यवस्था के संचालन में आवश्यक समन्वय बना रहे.