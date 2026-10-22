ETV Bharat / state

गाजियाबाद: कल सभी स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, MLC चुनाव के चलते 23 अक्टूबर को अवकाश घोषित

स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवर्षीय चुनाव के मद्देनजर गाजियाबाद जिले के सभी स्कूल और कॉलेज 23 अक्टूबर को बंद रहेंगे. जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है.

आदेश के मुताबिक, जिले में संचालित नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों में विशेष अवकाश घोषित किया गया है. इसके साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में भी 23 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी.