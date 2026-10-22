गाजियाबाद: कल सभी स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, MLC चुनाव के चलते 23 अक्टूबर को अवकाश घोषित
23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक मतदान होगा.
Published : October 22, 2026 at 7:53 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवर्षीय चुनाव के मद्देनजर गाजियाबाद जिले के सभी स्कूल और कॉलेज 23 अक्टूबर को बंद रहेंगे. जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है.
आदेश के मुताबिक, जिले में संचालित नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों में विशेष अवकाश घोषित किया गया है. इसके साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में भी 23 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी.
जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान निर्धारित है. चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर जिले के सभी राजकीय, मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है.
आदेश के दायरे में बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद और उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थान शामिल है. इसके अलावा सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के साथ-साथ अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को भी आदेश का पालन करना होगा. जिले के सभी महाविद्यालय में भी 23 अक्टूबर को अवकाश रहेगा.
जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों और शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें.
23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक मतदान होगा. जिले में शिक्षक और स्थानक वर्ग के चुनाव के लिए कुल 75 मतदान बूथ बनाए गए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव मैदान में कल 18 प्रत्याशी हैं. इसमें से शिक्षक वर्ग के 10 और स्नातक वर्ग के 8 उम्मीदवार हैं. मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के भुगतान इंतजाम किए गए हैं.
22 अक्टूबर को राजनगर स्थित इंग्रॅहॅम इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में स्थानक वर्ग में करीब 31 हजार और शिक्षक वर्ग में 9900 मतदाता हैं. मतदान की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र पर माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती की गई है.
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