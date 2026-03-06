इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव ने कहा; "सभी साधु-संत शंकराचार्य का करें समर्थन"
लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि रोज़ा इफ्तार हमारी हिंदुस्तानियत की पहचान है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 10:28 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि रोज़ा इफ्तार हमारी हिंदुस्तानियत की पहचान है. यहां की संस्कृति की खूबसूरती यही है कि लोग एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं और मिलजुल कर खुशियां मनाते हैं. लखनऊ में आयोजित इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति आपसी भाईचारे और मेल-मिलाप की रही है. ऐसे कार्यक्रम लोगों को एक साथ बैठने और एक-दूसरे को समझने का अवसर देते हैं.
सांस्कृतिक एकता और भाईचारे पर ज़ोर: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हाल ही में होली मिलन आयोजित किया गया था और कुछ दिनों बाद ईद मिलन होगा. यही भारतीय संस्कृति की असली पहचान है, जहां अलग-अलग धर्म, पंथ और जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं.
इफ्तार कार्यक्रम में शहर के कई प्रमुख धार्मिक और सामाजिक लोग भी मौजूद रहे. इस दौरान मौलाना सुफियान निजामी, मौलाना खालिद रशीद और मौलाना इकबाल कादरी सहित कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए.
नीतीश कुमार पर टिप्पणी की: कार्यक्रम के अंत में मौलाना खालिद रशीद ने देश में अमन, शांति और तरक्की के लिए दुआ कराई. इस मौके पर मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति को समझते हैं, उन्हें पहले दिन ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार को हम सब मिलकर प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं.
केंद्र सरकार की नीतियों पर कटाक्ष: अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब संभवतः राज्यसभा के सदस्य के रूप में रिटायर होंगे. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी कमजोर सरकार देश ने शायद ही पहले कभी देखी होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक और विदेश नीति दोनों मोर्चों पर विफल रही है. उनके अनुसार सरकार को अपने फैसलों पर देश के सामने स्पष्ट पक्ष रखना चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो विपक्ष को बोलना पड़ता है.
समाजवादी पार्टी युद्ध के पक्ष में नहीं: समाजवादी पार्टी कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है. युद्ध हमेशा नुकसान पहुंचाता है, लोगों की जान लेता है और इसके परिणाम हमेशा दुखद होते हैं. वहीं बनारस से लखनऊ तक प्रस्तावित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा को लेकर भी अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि देश के सभी साधु-संतों को पूजनीय शंकराचार्य का समर्थन करना चाहिए.
शंकराचार्य के प्रति एकजुटता की अपील: उनका कहना था कि जिस तरह से सरकार द्वारा शंकराचार्य का अपमान किया गया और उन पर मुकदमे दर्ज हुए, उससे उन्हें काफी पीड़ा हुई होगी. अखिलेश यादव ने कहा कि आज शंकराचार्य के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी दूसरे साधु-संत के साथ भी हो सकता है. इसलिए पूरे संत समाज को एकजुट होकर उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार डर का माहौल बनाकर काम कर रही है और देश की नीतियों को उलझा दिया है.
यह भी पढ़ें: मेरठ की पुलकिता अंजना गोपाल बनीं IPS, यूपीएससी एग्ज़ाम में मिली 828वीं रैंक