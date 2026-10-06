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UPFSDA का बड़ा एक्शन; अब रिटेल फार्मेसियों को वेबसाइट बनाकर देनी होगी कीमत की जानकारी

अब रिटेल फार्मेसियों को वेबसाइट बनाकर देनी होगी कीमत की जानकारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में अब सभी रिटेल फार्मेसियों को वेबसाइट बनाकर मरीजों को फार्मेसी की जानकारी देनी होगी. अस्पताल फार्मेसियों की दवाओं की कीमत में निर्धारित रेट से ऊंची दर पर दवाएं बेचे जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद मरीजों के हित मे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश (UPFSDA) ने महत्वपूर्ण पहल की है.

विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में संचालित सभी रिटेल फार्मेसियों को अपनी पब्लिक वेबसाइट बनाकर कर उस पर फार्मेसी, लाइसेंस, फार्मासिस्ट और स्टॉक से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं. अस्पताल परिसर में संचालित या इन-पेशेंट मरीजों के लिए संचालित ऐसी फार्मेसियों, जहां मरीजों के पास दवा, मेडिकल डिवाइस या न्यूट्रास्युटिकल्स खरीदने का व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध नहीं है, उन्हें अपनी वेबसाइट पर दवाओं की प्राइस टू रिटेल और प्राइस टू कंज्यूमर संबंधी जानकारी भी प्रदर्शित करनी होगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था मूल्य नियंत्रण का आदेश नहीं, बल्कि जनहित में फार्मेसियों द्वारा आवश्यक जानकारी के सेल्फ-डिस्क्लोजर पर आधारित पहल है. एफएसडीए डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि जारी आदेश में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ)-2013 के का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रत्येक रिटेलर और डीलर को निर्माता या आयातक द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल्य सूची को अपनी दुकान या कारोबार की जगह पर ऐसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होता है, जहां इच्छुक व्यक्ति उसे आसानी से देख सके. यूपीएफएसडीए के अनुसार, डीपीसीओ का यह प्रावधान अस्पताल फार्मेसियों सहित सभी फार्मेसियों पर लागू है. उन्होंने कहा कि हाल में विभाग की तरफ से की गई छापेमारी के दौरान कुछ तथ्य प्रकाश में आए थे. जिनके अनुरूप कार्यवाही की जा रही है. उन्होंने कहा कि विभाग के संज्ञान में आया कि औषधि निर्माता, मार्केटिंग फर्म और स्टॉकिस्ट कई अस्पताल स्थित फार्मेसियों को एमआरपी की तुलना में काफी कम दरों पर भारी छूट के साथ दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं. विभाग के आदेश के अनुसार कई मामलों में दवाओं की एमआरपी उनके खरीद मूल्य से कई गुना अधिक पाई गई. इसके बावजूद अस्पताल फार्मेसियों द्वारा दवाएं मरीजों को अपने क्रय मूल्य से काफी अधिक कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही थीं. उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल फार्मेसियों के लिए खरीद और मरीज को बिक्री मूल्य की जानकारी सार्वजनिक करने की व्यवस्था की गई है.