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RIMS में साल के अंत तक भरे जाएंगे सभी जरूरी टीचिंग पद, HMIS होगा 100% लागू

रांची: राजधानी रांची स्थित रिम्स में डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी दूर करने की दिशा में सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है. इस साल के अंत तक संस्थान में टीचिंग के सभी जरूरी पदों को भरने की तैयारी है. बुधवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई रिम्स सेलेक्शन कमेटी की बैठक में मानव संसाधन से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तक कई अहम फैसले लिए गए.

मानव संसाधन ढांचे को व्यवस्थित करने का निर्देश

मीटिंग में रिम्स में स्वीकृत पदों, कार्यरत चिकित्सकों और कर्मचारियों के साथ-साथ खाली पदों की विस्तृत समीक्षा की गई. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अलग-अलग विभागों में वास्तविक जरूरत के हिसाब से पदों का आकलन किया जाए. इसके बाद पदों का रेशनलाइजेशन कर रिम्स के मानव संसाधन ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए.

टीचिंग पदों पर भर्ती में तेजी

बैठक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य टीचिंग पदों पर चर्चा हुई. इसके अलावा एएनएम, जीएनएम और दूसरे कर्मचारियों की जरूरत पर भी मंथन किया गया. अधिकारियों को भर्ती और नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया गया है. पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्ट और पारदर्शी मानक तैयार करने को कहा गया है. इसका ड्राफ्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिम्स में 100 फीसदी HMIS पर जोर