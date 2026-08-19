RIMS में साल के अंत तक भरे जाएंगे सभी जरूरी टीचिंग पद, HMIS होगा 100% लागू
RIMS में साल के अंत तक सभी जरूरी टीचिंग पद भरे जाएंगे.
Published : August 19, 2026 at 10:53 PM IST
रांची: राजधानी रांची स्थित रिम्स में डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी दूर करने की दिशा में सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है. इस साल के अंत तक संस्थान में टीचिंग के सभी जरूरी पदों को भरने की तैयारी है. बुधवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई रिम्स सेलेक्शन कमेटी की बैठक में मानव संसाधन से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तक कई अहम फैसले लिए गए.
मानव संसाधन ढांचे को व्यवस्थित करने का निर्देश
मीटिंग में रिम्स में स्वीकृत पदों, कार्यरत चिकित्सकों और कर्मचारियों के साथ-साथ खाली पदों की विस्तृत समीक्षा की गई. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अलग-अलग विभागों में वास्तविक जरूरत के हिसाब से पदों का आकलन किया जाए. इसके बाद पदों का रेशनलाइजेशन कर रिम्स के मानव संसाधन ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए.
टीचिंग पदों पर भर्ती में तेजी
बैठक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य टीचिंग पदों पर चर्चा हुई. इसके अलावा एएनएम, जीएनएम और दूसरे कर्मचारियों की जरूरत पर भी मंथन किया गया. अधिकारियों को भर्ती और नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया गया है. पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्ट और पारदर्शी मानक तैयार करने को कहा गया है. इसका ड्राफ्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिम्स में 100 फीसदी HMIS पर जोर
बैठक में अस्पताल की डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया. रिम्स में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम यानी HMIS को 100 फीसदी लागू करने का निर्देश दिया गया है.
सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभाग में HMIS का पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है. सरकार का जोर इस बात पर है कि मरीजों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं में डिजिटल सिस्टम का प्रभावी और अनिवार्य इस्तेमाल हो.
बैठक में अपर सचिव शशि प्रकाश, रिम्स निदेशक डॉ. डीके सिंह, सहायक निदेशक बाघमारे प्रसाद कृष्ण, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. पी. भट्टाचार्य और रिम्स के डॉ. हिरेंद्र बिरूवा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.
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