सरकार ने दो साल में कर्मचारियों की नहीं ली सुध, धरना दिया, आंदोलन की चेतावनी

जयपुर: दो साल पूरे होने पर भजनलाल सरकार जश्न मनाने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर राज्य के कर्मचारियों ने इन दो वर्षों में सरकारी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है. 21 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सोमवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया और आंदोलन की चेतावनी दी.

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के बैनर तले आयोजित इस धरने में अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारी शामिल हुए. कर्मचारी संगठनों ने सरकार से 21 सूत्रीय मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की और ऐसा न करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. कर्मचारी संगठनों का कहना था कि दो साल में सरकार ने एक बार भी कर्मचारी संगठनों को बुलाकर उनसे वार्ता नहीं की है, जबकि कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दे लंबित हैं. सरकार ने उन समस्याओं का हल करने की अभी तक कोई पहल नहीं की है. इस संबंध में कई बार मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. कर्मचारी नेताओं का कहना था कि अब धरना देकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. इसके बावजूद भी सरकार नहीं चेती, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.