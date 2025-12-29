सरकार ने दो साल में कर्मचारियों की नहीं ली सुध, धरना दिया, आंदोलन की चेतावनी
कर्मचारी संगठनों का कहना था कि दो साल में सरकार ने एक बार भी कर्मचारी संगठनों को बुलाकर उनसे वार्ता नहीं की है.
Published : December 29, 2025 at 1:47 PM IST
जयपुर: दो साल पूरे होने पर भजनलाल सरकार जश्न मनाने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर राज्य के कर्मचारियों ने इन दो वर्षों में सरकारी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है. 21 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सोमवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया और आंदोलन की चेतावनी दी.
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के बैनर तले आयोजित इस धरने में अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारी शामिल हुए. कर्मचारी संगठनों ने सरकार से 21 सूत्रीय मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की और ऐसा न करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. कर्मचारी संगठनों का कहना था कि दो साल में सरकार ने एक बार भी कर्मचारी संगठनों को बुलाकर उनसे वार्ता नहीं की है, जबकि कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दे लंबित हैं. सरकार ने उन समस्याओं का हल करने की अभी तक कोई पहल नहीं की है. इस संबंध में कई बार मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. कर्मचारी नेताओं का कहना था कि अब धरना देकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. इसके बावजूद भी सरकार नहीं चेती, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
मुख्य सचिव को देंगे ज्ञापन: अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रमुख महेंद्र सिंह ने कहा कि कर्मचारियों का 21 सूत्रीय मांग पत्र कई बार सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन सरकार ने उदासीन रवैया अपनाते हुए कर्मचारी संगठनों से कोई वार्ता नहीं की. कर्मचारी संगठन सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं. हमारी सरकार से मांग है कि हमारे मांग पत्र पर सरकार कर्मचारी संगठनों से वार्ता करे और उनका सकारात्मक समाधान करे. धरने के बाद शाम 5 बजे मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को ज्ञापन दिया जाएगा. इसके बाद भी यदि सरकार मांगों पर विचार नहीं करती है, तो मजबूरन बड़े आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा.
यह हैं प्रमुख मांगें:
- कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों दूर की जाए.
- ठेका प्रथा समाप्त हो. ठेका कर्मचारियों को नियमित किया जाए.
- राज्य कर्मचारियों को दिल्ली, हिमाचल जैसे राज्यों के समान 50% पेंशन परिणाम के लिए क्वालीफाइंग सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष की जाए.
- OPS में शामिल कर्मचारियों की एनपीएस कटौती में जमा लगभग 51,000 करोड़ रुपए का केंद्र से शीघ्र निस्तारण करवाकर कार्मिकों के जीपीएफ खाते में जमा किया जाए.
- ग्रामीण सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों को मूल वेतन का 20% ग्रामीण भत्ता दिया जाए.
- राज्य में समस्त कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू हो और समुचित वर्दी भत्ता दिया जाए.
- दो वर्ष अधिक की संविदा सेवा के बाद इस पद पर नियमित होने वाले कार्मिकों का प्रोबेशनरी काल समाप्त किया जाए.
- कर्मचारियों की पदोन्नति और कैडर रिव्यू समयबद्ध किया जाए.
- सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी स्थानांतरण नीति का निर्धारण किया जाए.
- आरजीएचएस (RGHS) के नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाए.
- सेवानिवृत्त कार्मिकों के बेरोजगार आश्रितों के लिए राजकीय सेवा में कोटा निर्धारित किया जाए.
- पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर किसी भी एक के वेतन से आरजीएचएस (RGHS) की कटौती की जाए.