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पीएचईडी ठेकेदार एसोसिएशन की चेतावनी, 17 जून से पानी सप्लाई करेंगे बंद

एसोसिएशन का आरोप-3 माह से जलदाय विभाग से वार्ता, धरना-प्रदर्शन और समझौते के बावजूद आठ प्रमुख मांगों में से एक भी पूरी नहीं हुई.

Meeting of the Association's Struggle Committee held at Jal Bhawan
जल भवन में हुई एसोसिएशन की संघर्ष समिति की बैठक (Photo courtesy: All Rajasthan PHED Contractors Association Sangharsh Samiti (FIle Photo)))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: अपनी विभिन्न लंबित मांगों के पूरा नहीं होने से नाराज ऑल राजस्थान पीएचईडी ठेकेदार एसोसिएशन ने 17 जून से प्रदेश भर में पानी सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है. उसका कहना है कि 35 महीने से हमारा भुगतान बकाया है. कई बार धरना प्रदर्शन और समझौता होने के बावजूद हमारी मांगें पूरी नहीं हुई. इसके कारण पेयजल सप्लाई बंद करने का निर्णय लिया है.

ऑल राजस्थान पीएचईडी ठेकेदार एसोसिएशन की संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार एवं जलदाय विभाग की हठधर्मिता से हमारा भुगतान 35 माह से बकाया है. बीते 3 माह से जलदाय विभाग और सरकार के साथ अलग-अलग स्तरों पर हुई वार्ता, धरना-प्रदर्शन और समझौता होने के बावजूद हमारी आठ प्रमुख मांगों में से एक भी पूरी नहीं हुई. बिना भुगतान के हमारे कर्मचारी और मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है. विश्नोई ने बताया कि सरकार के भुगतान रोकने से कर्मचारियों एवं ऑपरेटरों के वेतन का भुगतान नहीं हो रहा. वाहनों, मशीनों एवं डीजल का खर्च उठाना कठिन हो गया है. बैंक ऋणों का ब्याज लगातार बढ़ रहा है. इसके कारण हजारों ठेकदारों के लाखों मजदूर प्रभावित हो रहे. उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है.

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आठ सूत्रीय मांग: अध्यक्ष ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि ऑल राजस्थान पीएचईडी ठेकेदार एसोसिएशन की संघर्ष समिति की बैठक में सोमवार को सर्वसम्मति से कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं. जलदाय विभाग की ओर से 35 माह से लंबित वैध भुगतानों तथा ठेकेदारों की आठ सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस एवं सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने के कारण सभी ठेकेदारों ने कार्य बंद करने का निर्णय लिया है. 17 जून से राज्यभर में संचालित सभी जल परियोजनाओं के कार्य, O&M (ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस) समेत पूर्णतः बंद किए जाएंगे. सभी ठेकेदार विभाग को कार्य बंद करने संबंधी सूचना देने के बाद उसकी प्रति संघर्ष समिति को भी उपलब्ध कराएंगे.

लंबे समय से बकाया: संघर्ष समिति अध्यक्ष विश्नोई ने बताया कि सामूहिक निर्णय का उद्देश्य ठेकेदारों की न्यायोचित मांगों एवं लंबित भुगतानों के विषय को सरकार एवं विभाग के समक्ष प्रभावी रूप से रखना है. कार्य बंदी के परिणामस्वरूप पेयजल आपूर्ति, परियोजना संचालन अथवा अन्य उत्पन्न स्थिति की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी. विभाग की ओर से भुगतान नहीं किए जाने के कारण अधिकांश ठेकेदार अपने कर्मचारियों, पम्प ऑपरेटरों, वाल्व ऑपरेटरों एवं अन्य कार्मिकों को वेतन भुगतान करने में असमर्थ हैं. ऐसी स्थिति में जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है. इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी. विश्नोई ने बताया कि बीसलपुर से पानी सप्लाई से लेकर पंप हाउस चलाना, वाल्व खोलने का काम ठेकेदार के कार्मिक ही करते हैं. ये सभी काम कल प्रदेशभर में नहीं होंगे और पेयजल सप्लाई बंद हो जाएगी. प्रदेश भर के करीब 3 हजार ठेकेदार शामिल है. इनके करीब 4500 करोड़ रुपए बकाया हैं. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख मजदूर और उनके परिवार इससे प्रभावित होंगे.

पढ़ें: जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने किया जल भवन का घेराव, मुख्य अभियंता ने कहा- नहीं हो रहा विभाग का निजीकरण

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WATER SUPPLY STOPPED FROM JUNE 17
राजस्थान पीएचईडी ठेकेदार एसोसिएशन
DEMAND FOR PAYMENT OF OUTSTANDING
ALLEGATION OF NON PAYMENT 35 MONTHS
WARNING TO CUT OFF WATER SUPPLY

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