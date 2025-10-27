ETV Bharat / state

लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रांची तैयार, सुरक्षा से लेकर सफाई तक पुख्ता इंतजाम

रांची में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.

All preparations completed
छठ को लेकर घाट तैयार (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 27, 2025 at 2:50 PM IST

4 Min Read
रांची: लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची पूरी तरह तैयार है. शहर के वातावरण में भक्ति और आस्था का रंग घुल चुका है. सोमवार शाम अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा. इसे लेकर रांची के सभी छोटे-बड़े कृत्रिम और प्राकृतिक छठ घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीमें दिन-रात तैयारी में जुटी रहीं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

पानी में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव

छठ महापर्व को लेकर शहर में सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी की विशेष तैयारी की गई है. नगर निगम की ओर से सभी प्रमुख तालाबों और घाटों की सफाई पूरी कर ली गई है. जल में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है और आसपास की सड़कों पर भी साफ-सफाई सुनिश्चित की गई है. शाम के अर्घ्य और कल सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर लाइटिंग और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है.

रांची से जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (etv bharat)

अकेले रांची में करीब 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पुलिस, एनडीआरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया है. रांची पुलिस ने बताया कि पूरे जिले में करीब 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इनमें महिला पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस और मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं. इसके साथ ही, भीड़भाड़ वाले घाटों पर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि निगरानी में कोई कमी न रहे.

मेडिकल टीम और एंबुलेंस सेवाएं उपलब्ध

रांची के कांके डैम, बड़ा तालाब, हटिया तालाब, धुर्वा डैम समेत कई स्थानों पर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए जा चुके हैं. सभी घाटों पर गोताखोरों की टीम तैनात की गई है, जो किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत सहायता के लिए तैयार रहेगी. जिला प्रशासन की ओर से व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. इनमें बताया गया है कि घाटों पर प्लास्टिक का प्रयोग न किया जाए, ध्वनि प्रदूषण से बचें और छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान दें. सभी घाटों के आसपास अस्थायी चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं, जहां मेडिकल टीम और एंबुलेंस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, सभी घाटों पर चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था है.

छठ पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी गई है. शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ा दी गई है. ट्रैफिक को लेकर भी वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न हो: मंजूनाथ भजंत्री, उपायुक्त

शहर की सड़कों पर रोशनी और सजावट का विशेष आकर्षण देखने को मिल रहा है. दुकानों और घरों में पारंपरिक छठ गीतों की गूंज सुनाई दे रही है. महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में व्रत की तैयारियों में जुटी हैं और घरों में प्रसाद, ठेकुआ, सूजी के लड्डू और फल-सामग्री की खुशबू छाई हुई है.

रांची में बिखरी छठ की अनुपम छटा

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य ने शहर के प्रमुख छठ स्थलों का जायजा लिया. रांची के नागरिकों में इस पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. श्रद्धालु परिवार संग मिलकर पूजा की तैयारी कर रहे हैं और सभी के चेहरे पर आस्था की चमक झलक रही है.

त्यौहार के दौरान सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था

इधर, रांची प्रशासन के अनुसार इस बार छठ पर्व को लेकर किसी भी तरह की समस्या की संभावना नहीं है. सुरक्षा, सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर सभी इंतजाम पूरी तरह से चाक-चौबंद हैं. लोक आस्था के इस महापर्व ने एक बार फिर यह साबित किया है कि छठ केवल पूजा नहीं बल्कि अनुशासन, संयम और समर्पण का प्रतीक है. रांची इस पर्व की पवित्रता में डूबी है और सोमवार शाम अस्त होते सूर्य के साथ शहर की हर किरण आस्था में नहाई हुई नजर आएगी.

