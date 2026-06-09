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JPL के आगाज को लेकर तैयार है रांची, 23 जून को होगा फाइनल

क्रिकेट प्रेमी टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार और डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे. वही स्टेडियम में प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक दर्शक इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बन सकें.

प्रतियोगिता की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट भी रांची पहुंच चुकी है. पूरी लीग के दौरान यूनिट खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों और आयोजन से जुड़े सभी पहलुओं पर नजर रखेगी.

जेएससीए की इस पहल का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध कराना है. लीग में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पेशेवर माहौल में खेलने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें आगे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहचान बनाने में मदद मिल सकती है.

उद्घाटन समारोह बुधवार शाम छह बजे शुरू होगा. समारोह का मुख्य आकर्षण बॉलीवुड की लोकप्रिय गायिका कनिका कपूर का लाइव कॉन्सर्ट रहेगा. आयोजन समिति ने स्टेडियम में विशेष मंच, प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है. क्रिकेट और संगीत का यह संगम दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बनने की उम्मीद है.

टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शामिल और झारखंड के गौरव महेंद्र सिंह धोनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होने की प्रबल संभावना है. महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी को लेकर खिलाड़ियों और प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है. जेएससीए के पदाधिकारियों के अनुसार, धोनी ने कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दे दी है और वे युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी करेंगे.

रांची: झारखंड में पहली बार आयोजित हो रही झारखंड टी-20 लीग (JPL) के पहले संस्करण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बुधवार से जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर में टूर्नामेंट का आगाज होगा. राज्य के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह आयोजन विशेष महत्व रखता है क्योंकि पहली बार झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करती नजर आएंगी.

लीग चरण में हर दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मैच दोपहर 12 बजे और दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा. 22 जून को दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे जबकि 23 जून को रात 7:30 बजे फाइनल मुकाबले के साथ पहले जेपीएल चैंपियन का फैसला होगा.

मैचों का पूरा शेड्यूल

10 जून को दोपहर 12 बजे छोटानागपुर रॉयल्स और रांची टाइटंस के बीच उद्घाटन मुकाबला खेला जाएगा जबकि शाम 7:30 बजे कोयलांचल सुपर किंग्स और जमशेदपुर स्टीलर्स आमने-सामने होंगे. 11 जून को छोटानागपुर रॉयल्स बनाम धनबाद डायमंड्स तथा रांची टाइटंस बनाम संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबले होंगे. 12 जून को छोटानागपुर रॉयल्स का सामना कोयलांचल सुपर किंग्स से और धनबाद डायमंड्स का मुकाबला जमशेदपुर स्टीलर्स से होगा.

13 जून से 16 जून तक इन टीम के बीच मुकाबला

13 जून को रांची टाइटंस और कोयलांचल सुपर किंग्स जबकि छोटानागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स आमने-सामने होंगे. 14 जून को रांची टाइटंस बनाम जमशेदपुर स्टीलर्स तथा धनबाद डायमंड्स बनाम कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच मुकाबले खेले जाएंगे. 15 जून को रांची टाइटंस और संथाल स्ट्राइकर्स जबकि छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स की टीमें भिड़ेंगी. 16 जून को कोयलांचल सुपर किंग्स का सामना संथाल स्ट्राइकर्स से और रांची टाइटंस का मुकाबला धनबाद डायमंड्स से होगा.

17 जून से 21 जून तक भिड़ेंगी टीम

17 जून को जमशेदपुर स्टीलर्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला होगा जबकि शाम को छोटानागपुर रॉयल्स और कोयलांचल सुपर किंग्स आमने-सामने होंगे. 18 जून को धनबाद डायमंड्स बनाम संथाल स्ट्राइकर्स तथा रांची टाइटंस बनाम जमशेदपुर स्टीलर्स के मुकाबले निर्धारित हैं. 19 जून को धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स तथा छोटानागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मैच होंगे. 20 जून को धनबाद डायमंड्स का मुकाबला जमशेदपुर स्टीलर्स से और रांची टाइटंस का सामना कोयलांचल सुपर किंग्स से होगा. 21 जून को छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा जबकि धनबाद डायमंड्स और संथाल स्ट्राइकर्स की टीमें आमने-सामने होंगी.

सेमीफाइनल और फाइनल

22 जून को पहला सेमीफाइनल दोपहर 12 बजे और दूसरा सेमीफाइनल शाम 7:30 बजे खेला जाएगा. 23 जून को रात 7:30 बजे फाइनल मुकाबले के साथ झारखंड टी-20 लीग के पहले चैंपियन का फैसला होगा. जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडेय ने कहा, महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड टी-20 लीग के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की सहमति दे दी है. उनका मार्गदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी होगा और उनकी मौजूदगी इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ाएगी.

वहीं एसजे अपलिफ्ट के ऑनर संभव जैन ने कहा झारखंड टी-20 लीग केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि राज्य के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच देने की पहल है. हमारा प्रयास है कि झारखंड की प्रतिभाओं को पेशेवर क्रिकेट का अनुभव मिले और उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का अवसर प्राप्त हो.

जेएससीए के सहयोग से हम इस लीग को उच्च मानकों के अनुरूप आयोजित कर रहे हैं. हमें विश्वास है कि यह प्रतियोगिता आने वाले वर्षों में झारखंड क्रिकेट की पहचान बनेगी और यहां से कई खिलाड़ी बड़े मंच तक पहुंचेंगे: संजय पांडे, उपाध्यक्ष, जेएससीए

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