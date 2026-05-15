झारखंड में SIR से पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 22 मई को राजनीतिक दलों के साथ होगी चर्चा
झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर 22 मई को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई है.
Published : May 15, 2026 at 4:46 PM IST
रांची: झारखंड के मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण आगामी 30 जून से शुरू हो रहा है. चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राज्य का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय इसकी तैयारी में जुट गया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार राज्य में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आगामी 22 मई को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई है.
बैठक में होगी तैयारियों की समीक्षा
इस बैठक में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित जानकारी और बीएलए प्रशिक्षण को लेकर चर्चा होगी. इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक होगी. जिसमें तैयारी की समीक्षा की जाएगी. इसी क्रम में आगामी 23 मई को मतदान केंद्रों पर सभी अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी, इस सूची में उनके बीएलओ के नाम और नंबर भी छपे होंगे.
30 जून से घर घर होगा वोटर वेरिफिकेशन
भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक, झारखंड में 30 जून से घर-घर वोटर का वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा, जो 29 जुलाई तक चलेगा. SIR के लिए 29571 बीएलओ लगाए जायेंगे, जिन्हें 2,64,89,777 मतदाता की पहचान करने की जिम्मेदारी होगी. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 21644 बीएलए हैं, जिन्हें मतदाता गहन पुनरीक्षण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी.
7 अक्टूबर को होगा मतदाता का सूची का प्रकाशन
ये बीएलए राजनीतिक दलों के द्वारा नामित हैं, जिनका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोग द्वारा चलाया जायेगा. चुनाव आयोग द्वारा जारी शिड्यूल के अनुसार, 29 जुलाई को मतदान केंद्रों का पुनरीक्षण होगा और 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा. 5 अगस्त से 4 सितंबर तक मतदाता सूची को लेकर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी. वहीं 5 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा. मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- SIR को लेकर झारखंड भाजपा तैयार, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय
हेमंत सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दे पर आंदोलन तेज करेगी भाजपा, कोर कमेटी की बैठक में लिया निर्णय
झारखंड में 30 जून से शुरू होगा SIR, इतने बीएलओ को मतदाताओं की पहचान करने की मिली जिम्मेदारी