यूपी बजट सत्र में हंगामा नहीं करेगा विपक्ष! सर्वदलीय बैठक में अपोजिशन ने दिखाया भरोसा
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक की. बैठक में विपक्षी नेताओं ने भी हिस्सा लिया.
लखनऊ: यूपी विधानसभा का बजट कालीन सत्र सोमवार 9 फरवरी से शुरू हो रहा है. इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक की.
इस बैठक में सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना लाल सोनेलाल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अलावा अन्य दलों के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे.
बैठक के दौरान सभी दलों के प्रतिनिधियों ने सुचारु रूप से विधानसभा का बजट सत्र संचालित करने का आश्वासन दिया. समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि बजट सत्र पर सभी दलों के नेताओं को बोलने का पूरा अवसर प्रदान करना चाहिए. विधानसभा सत्र जितना लंबा हो उतना ही बेहतर होता है. इससे सभी सदस्य अपनी बात रख पाते हैं.
कांग्रेस की नेता विधान मंडल दल आराधना मिश्रा मोना ने भी आश्वासन दिया कि बजट सत्र के संचालन में विपक्ष के रूप में हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा. उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए.
भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के रूप में बैठक में शामिल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने भी बजट सत्र सुचारु रूप से संचालित होने में अपनी पार्टी का पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया.
बता दें कि उत्तर प्रदेश का आगामी बजट लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का होने की संभावना है. 11 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाला यह बजट 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए होगा. पिछले साल के बजट से करीब एक लाख करोड़ रुपये ज्यादा होगा. यह प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट साबित हो सकता है.
बता दें कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे जनकल्याण और विकास का मजबूत पैकेज बनाने की तैयारी में जुटी है. बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होकर 19 या 20 फरवरी तक चलेगा. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 11 फरवरी को बजट पेश होगा. इसके बाद बजट पर चर्चा होगी.
