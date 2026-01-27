बजट सत्र से पहले ही भिड़ंत: जूली ने सीएम की गैर-मौजूदगी पर उठाए सवाल, पटेल ने कहा- 'कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हीरोइन का कार्यक्रम ज्यादा अहम'
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर सियासी बयानबाजी ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी.
Published : January 27, 2026 at 7:19 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को लेकर सियासी बयानबाजी ने राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के शीर्ष नेताओं की बैठक में अनुपस्थिति ने राजनीतिक कटाक्षों को और बढ़ावा दिया है. बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप सामने आए. विपक्ष ने मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति को सरकार की 'गंभीरता की कमी' बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने कांग्रेस नेतृत्व पर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए चिंता जताई. जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन क्या कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सर्वदलीय बैठक से अधिक एक हीरोइन के कार्यक्रम में शामिल होना अधिक महत्वपूर्ण था, जिससे वे इस बैठक में नहीं आए.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य बजट सत्र को सुचारू और सार्थक बनाना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का बैठक में शामिल न होना सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि बजट सत्र पूरे साल के लिए सरकार के विजन को दर्शाता है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी जरूरी थी. जूली ने कहा कि विपक्ष ने बैठक में सदन के सुचारू संचालन के लिए कई सकारात्मक सुझाव दिए हैं.
पढ़ें: विधानसभा का बजट सत्र : मंत्री हेमंत मीणा बोले-सदन में कांग्रेस के हमलों का पूरी रणनीति के साथ जवाब देगा सत्ता पक्ष
उन्होंने बजट घोषणाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन में की गई कई घोषणाएं बाद में 'नॉट विजिबल' बताकर खारिज कर दी जाती हैं. जूली ने विधेयकों पर सार्थक चर्चा की मांग की और लोकतंत्र से जुड़े व्यापक मुद्दों को उठाया. उन्होंने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में राज्यपालों की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत व्यवहार देखने को मिल रहा है. उन्होंने विधायकों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी उठाए. कानून-व्यवस्था पर चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए जूली ने कहा कि पिछले दो वर्षों से सदन में इस पर गंभीर चर्चा नहीं हुई है, जबकि राज्य में हत्या, डकैती, सड़क दुर्घटनाएं, साइबर अपराध और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा.
पटेल का पलटवार: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने हमेशा की तरह बेबुनियाद आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजस्थान के हित में एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त थे. पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक की बजाय एक अभिनेत्री के कार्यक्रम में अतिथि बनना ज्यादा जरूरी समझते हैं, जो कांग्रेस की प्राथमिकताओं को दर्शाता है. पटेल ने कहा कि सरकार की मंशा प्रदेश के सर्वांगीण विकास की है, लेकिन विपक्ष इसमें बाधा डालने की कोशिश करती आई है. उन्होंने विपक्ष से राजस्थान के विकास के लिए सकारात्मक सुझाव देने की अपील की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि विपक्ष टकराव की राह अपनाता है तो सत्ता पक्ष भी उसी भाषा में जवाब देगा.
यह भी पढ़ें: Rajasthan Budget 2026 : कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें क्यों
सदन की गरिमा बनाए रखने पर सहमति: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सदन के शांतिपूर्वक संचालन और सभी सदस्यों द्वारा सम्मानजनक व गरिमापूर्ण भाषा के उपयोग पर सहमति व्यक्त की गई. पक्ष और विपक्ष दोनों ने अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि सदस्य सदन में मर्यादापूर्ण व्यवहार से अपनी बात रखेंगे. अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए और सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा. उन्होंने सभी दलों के सदस्यों से सकारात्मक सोच के साथ सदन चलाने और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की अपील की. उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो सदन को देर तक चलाया जाएगा.